Nyt testcenter kræver nye investeringer af Lindø

Etableringen af et nyt testcenter for havvindmøller medfører, at Lindø Port of Odense skal investere yderligere 50 millioner kroner ud over den igangværende udvidelse af havnen. Det gør vi med glæde, siger adm. direktør Carsten Aa.

Det var en glædens dag mandag, da to ministre kom forbi det tidligere Lindøværft, i dag Lindø Port of Odense, med 50 millioner kroner fra staten til etablering af et nyt testcenter for havvindmøller. Det etableres i tilknytning til det bestående center LORC (Lindø Offshore Renewables Center), og ud over de statslige midler skal der yderligere 250 millioner kroner til, de ventes at komme fra andre kilder.

Men det er ikke gjort med det. For også Lindø Port of Odense må til lommen. Det nye testcenter kræver investeringer i størrelsesordenen 50 millioner kroner fra Lindø Port of Odense. Og de penge kommer oven i en igangværende udvidelse af hele havneområdet ud mod Odense Fjord og Gabet på andre 300-400 millioner kroner. Men det er intet problem.

- De 50 millioner kroner investerer vi med glæde, lyder det fra adm. direktør i Lindø Port of Odense, Carsten Aa.

- For med etableringen af det nye testcenter bliver det endnu en gang cementeret, at udviklingen, test og byggeri af de kæmpekæmpe-store havvindmøller fremover skal foregå i havnene. Den tid er forbi, hvor man kunne transportere vindmøllerne på landevejen, det er både vinger, tårne og naceller (tårnhuset, red.) på de nye møller alt for store til nu, så faciliteterne er nødt til at ligge nær udskibningsstederne, og det kommer os til gode, forklarer Carsten Aa.