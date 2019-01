Nyt studie: Uærlige studerende vil arbejde i finanssektoren

De studerende, der efter endt uddannelse går efter et job i den offentlige sektor, er primært ærlige.

Til gengæld er det primært de uærlige, der ønsker at gøre karriere i finanssektoren.

Det er konklusionen i et nyt dansk studie, som er lavet af fire forskere fra Københavns Universitet. Det skriver Dagbladet Information.

Testpersonerne i undersøgelsen læser jura, økonomi og statskundskab på Københavns Universitet.

I undersøgelsen har de studerende blandt andet skulle gætte resultatet af et terningkast.

Gættede de rigtigt, ville de vinde penge. Finten var imidlertid, at de studerende først skulle afsløre deres gæt efter kastet, som de fik lov til at se.

På den måde kunne de helt ufarligt bare sige, hvad terningen viste, i stedet for deres gæt fra før terningkastet - og dermed modtage gevinsten.

I spillet udnytter forskerne altså, at sandsynligheden for at ramme rigtigt, når man skal gætte et terningkast, er en sjettedel.

Forskerne kan ikke konkludere på enkeltpersoner. Men de kan statistisk sige noget om, hvor meget uærlighed der er i forskellige grupper.

Desuden kan de se, om der er forskel på dem, der gerne vil arbejde i den offentlige sektor og den private sektor.

- De, der gerne vil arbejde i den private sektor, er bedre til at gætte terningen end de andre, siger Nikolaj Arpe Harmon, der er en af de fire forskere bag studiet.

- De, der vil arbejde i den offentlige sektor, snyder ti procentpoint mindre, end dem, der vil arbejde i det private, siger han til Information.

Ifølge Nikolaj Arpe Harmon står finanssektoren øverst på ønskelisten hos knap 20 procent af de mest uærlige studerende.

- Den finansielle sektor har den absolut største tiltrækningskraft på de uærlige, hvilket går godt hånd i hånd med, at det klart er job i den private sektor, der har den højeste startløn, siger han til Information.