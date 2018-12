Nyt navn i Thrigefirkanten: Kraftwerk åbner konsulentkontor i Odense

- Jeg takker Jonathan Bornemann og resten af House of Code-teamet for at åbne døren for os og lade os blive en del af det unikke miljø, som de har skabt, siger Thomas Olsen.

Samler konsulenter

Kraftwerk samler konsulenter og specialister med forskellige kompetencer i et netværk. Her kan de fungere i små hold, afhængig af de opgaver virksomheder bestiller dem til at løse. For eksempel arbejder Thomas Olsen med digitalisering og forretningsudvikling, men kan udvide sin kompetencehorisont ved at slå sig sammen med andre former for konsulenter.

- De har bygget et superstærkt netværk i Kraftwerk-regi, og det glæder jeg mig til at blive en del af, siger Thomas Olsen.

I alt er omkring 20 rådgivere knyttet til konsulentenheden på landsplan, og håbet er, at flere fynske konsulenter nu vil koble sig på gennem Odense-afdelingen.

Kraftwerk er oprindeligt sat i verden af chefrådgiverne Henning Krog og Michael Møller. De har ekspertise i henholdsvis organisation, proces og effektivisering og internationalt salg og markedsføring og har kontorer i Kolding og Haderslev.