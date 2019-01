Efter mange års forgæves forsøg har eks-borgmester Preben Christensen haft succes med at samle borgerforening og handelsliv under én hat.

- Det gælder jo om at holde sig i gang. Og jeg ved fra min tid som politiker, at der har manglet et lokalråd for Brande. Når vi behandlede sager fra de andre byer i kommunen, så var der sjældent tvivl om, hvor de lokale stod henne. Men i Brande kom der input fra forskellige, og de sagde ikke altid det samme, fortæller Preben Christensen.

Den 72-årige brandit havde ellers lovet sig selv og sin kone, at han havde trukket sig fra politik, da han for et år siden afsluttede 28 års karriere som kommunalpolitiker. Men lugten af savsmuld blev alligevel for fristende for den gamle cirkushest.

BRANDE: Kort før jul lykkedes det endelig at realisere en gammel drøm om at sammenlægge borgerforeningen og handelsstandsforeningen i Brande.

Tilflytning: Kommunen skal overtales til at udstykke flere byggegrunde i Brande. Det skal ske i samarbejde med private investorer.Byfornyelse: En del af Brande by har facade ud mod den gamle hovedvej, der før skar gennem byen. Der skal åbnes op mod den smukke å, så der skal væltes bygninger og opføres nye - gerne med liebhaverlejligheder og lækre restaurationer med lokale fødevarer.Handelsliv: Bestseller arbejder på at opføre et gigantisk indkøbscenter med luksus-mærkevarer, kun to kilometer fra Brande. Centret anslås at kunne tiltrække 300.000 gæster, som gerne skulle lokkes på besøg i Brande. Det kræver en strategi - og måske en ny form for transport?Læs mere på www.brandecity.dk

Preben Christensen har også tegnet et organisationsdiagram med udvalg, som skal arbejde med byplanlægning, detailhandel, erhverv, sport og kultur samt et borger- og aktivitetsudvalg.

Det har været et ønske i mange år at samle foreningerne, men de har travlt i detailhandelen og foreningerne, så der manglede et konkret oplæg at tage stilling til. Det skrev den pensionerede politiker.

- Grunden til, at vi ikke tidligere har kunnet samle borgerforeningen og detailhandelen var, at de to foreninger havde hver sin pengekasse. Skulle detailhandelen nu have lov til at bruge af borgerforeningens opsparing på 98.000 kroner? Og skulle borgerforeningen nu til at bestemme over de 700.000-800.000 kroner, som detailhandelen havde stående til julebelysning og aktiviteter, spørger Preben Christensen.

Gammel status var sovepude

Men hvorfor tog det så lang tid at samle erhvervsliv og borgere i Brande?

- Brande var jo "hovedstad" i den gamle kommune, hvor de mindre byer havde deres aktive lokalråd, som sørgede for, at de blev hørt på rådhuset i Brande. Vi har nok været lidt for længe om at vågne op og erkende, at vi skulle gøre noget selv i Brande for at blive hørt i Ikast, erkender Preben Christensen.

Brande City havde kort efter nytår samlet de første 165 medlemmer, men har været hæmmet af lang ventetid på at få oprettet et CVR-nummer, så foreningen kan komme i gang med at opkræve kontingent. Derfor venter man også en meget stor vækst i medlemstal i år.

Foreningen har fået et årligt tilskud på 150.000 kroner fra Ikast-Brande Kommune.