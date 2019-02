Nyt koncept for lystbåde: Ska' du ha' den pakket ind?

Yachtwrapping

Yachtwrapping pakker større både ind i folie. Det kan være under bunden som alternativ til bundmaling, på fribord og indvendigt som en hurtig måde at give interiøret en makeover.Det tager cirka tre dage at pakke en større båd ind. Fidusen er især, at man slipper for arbejdet med at slibe og påføre den giftige bundmaling i flere år.Anti-fouling folien monteres med garanti på fem år og har forventet levetid mere end ti år. Den glatte overflade kan ifølge producenten holde sig helt fri for alger og den slags, hvis man blot engang imellem sejler mere end syv knob, hvor alt glider af.Yachtfolien sidder godt fast, men ikke mere end at den kan fjernes igen, hvis man ønsker at skifte udseende eller får brug for at reparere folien efter en uheldig havnemanøvre.Når folien er påført korrekt, får båden en så glat overflade, at det ifølge producentens test skulle kunne reducere friktionen med 12 procent i forhold til bundmaling. Det giver en øget hastighed og en fire-fem procents besparelse på brændstof, hvis man sejler ved motorkraft.Hjemmeside: www.yachtwrapping.com