Nyt klummeteam: Et kig på erhvervslivet med nye øjne

Ole Bang Nielsen

Ole Bang Nielsen, 60 år og bor i Munkebo - men på vej til Odense.Bestyrelsesformand i Titech Electric A/S, Bacher Work Wear A/S og Smartkidz ApS. Medlem af bestyrelsen i HCA Airport.



Baggrund: Adm. direktør Rynkeby Foods A/S 1993-99, adm. direktør Albani Bryggerierne A/S 1999-2001, vicedirektør Kansas Wenaas A/S 2001-2003, adm. direktør Inco Danmark A.m.b.a. 2003-2011 og adm. direktør Odense Sport & Event A/S 2013-2018. Uddannelse: HD (A).



Klummeemner: Behovet for arbejdskraft og vanskelighederne ved at skaffe den fra udlandet. Desuden perspektiverne i det nye Erhvervshus Fyn, der blev annonceret tidligere på ugen.