Nyt fynsk firma på vej frem: Torben Frigaard investerer igen

Den velhavende Odense-forretningsmand Torben Frigaard Rasmussen har igen sat nogle af sine sparepenge i en digital virksomhed. Han har købt 20 procent af det halvfynske Accutics, som trods en ung alder har været i stand til at skaffe kæmpestore kunder.

- Accutics er målrettet de store nationale og internationale virksomheder, så Danmark er et meget lille marked. Nu skal vi have opbygget en international salgsorganisation, siger han ifølge en pressemeddelelse.

Sammen med blandt andre odenseaneren Michael Lindebjerg Møller stiftede Kasper Rasmussen for halvandet år siden firmaet Accutics. I den korte tid siden da har virksomheden været i stand til at få store kunder som Telmore, Saxo Bank, Momondo, Elgiganten, DSB og engelske Virgin. Den udvikling viser ifølge Torben Frigaard Rasmussen et kæmpepotentiale.

Sådan kommenterer Kasper Rasmussen, at han har solgt 20 procent af sin virksomhed til erhvervsmanden Torben Frigaard Rasmussen.

- Det var ikke så meget for pengene, men mere fordi, at vi gerne ville have hans hjælp.

- Det er helt essentielt for store virksomheder at få overblik og kvalitetssikre data på tværs af platforme, siger Torben Frigaard Rasmussen ifølge pressemeddelelsen.

Kort fortalt bliver annoncerne forsynet med en information, der for eksempel gør det muligt at se, hvilken annonce der førte til en kundes køb af en vare.

Virksomheder bruger i forvejen store beløb på at måle effekten af deres digitale reklamer med værktøjer som Google Analytics og Adobe Analytics, men hvis de kombinerer disse analyseværktøjer med et abonnement på Accutics' produkter får de meget mere præcise resultater og meget færre fejl. Desuden kan de lettere kombinere oplysninger fra de forskellige steder på internettet og gøre meget mere af målearbejdet automatisk.

Virksomheden, der har kontor i både København og på Dalumvej i Odense, beskæftiger sig med data fra markedsføring på internettet. Dens teknologi betyder, at en kunde meget lettere kan se, hvordan dens reklamer virker.

Tjente store penge på MIR

Han har investeret i en række andre virksomheder og er mest kendt for at have tjent store penge på salget af robotvirksomheden MIR i 2018. Torben Frigaards egne erfaringer stammer fra den internationale, digitale verden, og det er også her, han investerer.

- Torben Frigaard fik blandt andet regnskabsprogrammet economic udbredt verden over som en onlineservice. Det er den slags erfaringer, vi har brug for til at få udbredt vores forretningsmodel, som har mange lighedstegn med economic, siger Kasper Rasmussen, der ikke vil oplyse prisen på Torben Frigaards 20 procent store aktiepost.

Han har en sjælden dobbelt erfaring som både datalog, konsulent og siden marketingansat i søgemaskinen Momondo. I Accutics er han administrerende direktør, mens Michael Lindebjerg Møller fra kontoret i Odense står i spidsen for blandt andet salg og marketing. Sebastian Mørch, der også er medejer, har ansvaret for udvikling.

Accutics plan er at få mange flere kunder i USA og Storbritannien. Et kontor med to personer er på vej i Phoenix i Arizona.

- Vi sælger gennem vores netværk til virksomheder og reklamebureauer og har endnu ikke brugt penge på markedsføring. Vi har bevist, at der er et kæmpehul i markedet, kunderne er meget interesserede i vores værktøjer, der skal bare nogle flere personer til at udbrede og videreudvikle dem, siger Kasper Rasmussen, der er en af i alt 10 ansatte i virksomheden.

Accutics får ikke kun glæde af Torben Frigaards penge. Firmaet har også fået et lån på fire millioner kroner fra Vækstfonden. Virksomheden forventer at omsætte for 10 millioner kroner i 2019.