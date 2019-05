Nyt fællesskab for tech-virksomheder: Klynger hitter i Odense

2. Dampmøllen Victoria

I sommeren 2018 afslørede Olav de Linde, at den ikoniske Dampmølle Victoria på havnen skal være et nyt stort it- og techhub for it-virksomheder i Odense.

It-firmaet Helphouse, var en af de første virksomheder, der flyttede ind. Og planen er, at møllen i alt skal blive til et 12.000 kvadratmeter stort techhub.