Nyt Legoland i Sydkorea skaber job til 1600

Merlin Entertainments vil åbne en stor Legoland-park i Sydkorea. Den vil stå klar i 2022 og beskæftige 1600 mennesker.

Det oplyser Merlin Entertainments i en børsmeddelelse.

- Det har været længe undervejs, men jeg er glad for, at vi nu er i en position, hvor vi kan gå frem med planerne om at åbne Legoland Korea Resort.

- Vi ved, at koreanere elsker forlystelsesparker og Lego, og sammen med myndighederne i Gangwon har vi allerede etableret en attraktiv og tilgængelig lokation til parken, skriver administrerende direktør for Merlin Entertainments Nick Vaney i meddelelsen.

Den nye forlystelsespark placeres på øen Hajungdo omkring en times kørsel øst for hovedstaden, Seoul. Parken vil også få et Legoland Hotel og koste 1,2 milliarder kroner at udvikle for Merlin.

De koreanske myndigheder har indvilget i også at investere i projektet og vil blandt andet opføre en ny bro til øen.

Ud over Legoland driver Merlin 11 forskellige brands. Det er blandt andet Sea Life, Alton Towers og Madame Tussauds.

Den danske legetøjsgigant Lego solgte Legoland, som dengang talte fire parker, til Merlin Entertainments i 2005. Men Lego gav ikke helt slip på forlystelserne.

Kirk-familien, som ejer Lego, købte nemlig ved samme lejlighed 30 procent af selskabet, der i dag driver temaparkerne med det verdenskendte legetøj.

I alt ejer Merlin Entertainment 124 attraktioner i 25 lande.

Det er planen, at flere Legoland-parker skal komme til.

- Det vil blive Merlins tiende Legoland, efter at Legoland New York forventes at åbne i 2020.

- Merlin er også i fremskredne samtaler med tredjepart om et antal steder til Legoland-parker i Kina og ser mulighed for 20 Legoland-parker verden over, skriver Merlin.