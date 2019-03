Nye tider for fynsk it-virksomhed: Skal konkurrere med Microsoft og Google

It-virksomheden MV-Nordic får nok at se til i de kommende år, hvor de store teknologigiganter kommer ind på det marked, som Odense-virksomheden næsten har haft for sig selv.

- Det bliver et stort emne for os, men vi ved endnu ikke, hvordan de store vil håndtere det danske marked og sprog, som jo er meget lille for dem, siger Kim Møller Jensen.

MV-Nordic, der oprindeligt hed Mikroværkstedet, laver software til ordblinde. Programmerne kan læse tekster op, så læsehæmmede brugere bedre kan forstå dem, og netop det område er populært for de store teknologiganter som Google, Apple og især Microsoft. De - og mange andre - investerer stort i udvikling af kunstig tale og er nået meget langt på nogle områder. Dermed kan den ordblinde dansker måske om nogle år nøjes med et - muligvis gratis - standardprogram fra Google i stedet for den specialudviklede software fra MV-Nordic.

Samme direktør i to Odense-virksomheder

Han blev 1. januar direktør for MV-Nordic, hvor han afløste stifteren Niels Asbæk, der har solgt virksomheden til svenske Vitec for et anseligt millionbeløb. På grund af salget skifter firmaet nu navn til Vitec MV. Kim Møller Jensen er i forvejen direktør for en anden it-virksomhed i Odense, Vitec Aloc, som også er ejet af den svenske koncern.

Direktøren er ikke meget nervøs for de stores indtog på Odense-virksomhedens marked, for der er endnu mange ubekendte. Vil konkurrenterne overhovedet bruge kræfter på et så lille sprogområde som dansk? Vil de blot lave en simpel begynderservice som for eksempel Google Translate? Vil de være i stand til at håndtere de rigtig mange specielle ord og fagudtryk, som MV-Nordics allerede har lært? Vil de lave særlige servicer til ordblinde eller blot sigte efter massemarkedet?

- Microsoft har generelt ambitioner inden for tilgængelighed - altså hjælp til folk, der ikke umiddelbart kan bruge teknologien så let som andre - så det er ikke usandsynligt, at vi vil møde dem på et tidspunkt, siger Kim Møller Jensen.

- Der kan også være store fordele for os ved udviklingen. Måske kan vi købe adgang til deres teknologi og bygge videre oven på den i vores produkter? Jeg kan godt forestille mig, at det vil hjælpe os i vores teknologiske udvikling, siger han.

Under alle omstændigheder har fremtidsudsigterne været medvirkende til, at MV-Nordic har brugt mange penge på udvikling i 2018 og derfor ikke vil få noget stort overskud. Direktøren og de nye ejere forventer, at omsætningen vil stige i fremtiden men takket være ny teknologi vil medarbejdertallet formentlig blive på de nuværende cirka 65-70 ansatte.