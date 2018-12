Nye robotter på hylden: Odense-virksomhed vil ansætte 100-200 flere

Inrotech er klar med en stribe nye standardprodukter til markedet for svejserobotter. I disse dage bliver de fire robotter vist frem for 45 af firmaets internationale kunder til et to-dages seminar i Odense-virksomheden. Foto: Rico Feldfoss

Efter flere års udvikling præsenterede den fynske robotvirksomhed Inrotech i går fire nye standardprodukter for 45 internationale kunder.

Den fynske ekspert i svejserobotter har store ambitioner om kraftigt øget vækst og langt flere ansatte i Tietgenbyen.

Efter flere års udvikling sætter den fynske ekspert i svejserobotter Inrotech nu fire nye standardvarer på hylderne, som skal være med til at øge omsætningen og få virksomheden til at vokse særdeles kraftigt. De fire ny standardrobotter skal øge den årlige omsætning fra 35 millioner kroner i 2017 mere end 20 gange til 100 millioner euro - eller 750 millioner kroner - over de kommende fire år. Det er en voldsom forøgelse af salget hos Inrotech, som samtidigt forventer at øge antallet af ansatte fra 31 i dag til et par hundrede i løbet af den samme periode. Sådan lyder det fra salgs- og marketingsdirektør Morten Arndal i Inrotech, som i går fik 45 kunder på besøg til et to-dages seminar, hvor de internationale gæster fra blandt andet Tyskland, Spanien, Finland og Kina skal se de nye fire hyldevarer an. - Vi er klar til at vise de fire produkter frem, som er banebrydende for markedet for svejserobotter og samtidigt ændrer vores forretning markant, siger han.

De fire robotter på hylden Fynske Inrotech er klar med fire nye standard svejserobotter, som kan arbejde på alt fra vindmøllefundamenter til olie- og gasindustrien, broer og energianlæg.1. Inrotech-Microtwin: To robotter, der arbejder sammen synkront på mikropaneler til skibsindustrien.



2. Inrotech-Classic: Tredje/fjerde generation af den svejserobot fra Lindø, som er udgangspunktet for Inrotech. Til store stålkonstruktioner, hvor profiler skal svejser sammen - kan også bruges til brofag.



3. Inrotech-Big9: Udviklet i samarbejde med Bladt Industries til produktion af de særlige vindmøllefundamenter, jackets, som Bladt bygger bl.a. på Lindø.



4. Inrotech-Crawler: En modificeret og ombygget UR-robot, som er monteret på en metalskinne, så den kan monteres og arbejde på en væg, skibsside eller inde i et rør.

Inrotech har store forventninger til de nye hyldevarer, som skal være med til at øge omsætningen og antallet af ansatte i virksomheden kraftigt de kommende år. Foto: Rico Feldfoss

Fra skræddersyet til standard Hidtil har firmaet, der opstod i 2007 i kølvandet på Lindøværftet, arbejdet med skræddersyede svejseløsninger til den enkelte kunder. Nu kommer der altså nye varer på hylderne, som kan lette adgangen til nye kunder og markeder, lyder forventningen. - Nu står vi med fire standardprodukter, som betyder, at vi kan skalere voldsomt globalt og vokse med virksomheden, når vi kan få meget større volumen på. Det betyder også, at vi er blevet mindre sårbare, fordi vi står med produkter, som vi kan levere til flere forskellige brancher og til alle verdensdele, så vi ikke er afhængige af et enkelt marked, siger han. Gæsterne hos Inrotech i disse dage kommer blandt andet fra tyske og spanske værfter, virksomheder der arbejder med rørføring samt fra olie-, gas- og vind-industrien, og det er også her, kunderne skal komme fra til de nye produkter. - Kunderne kan være alle, der arbejder med store stålkonstruktioner fra broer og kraner til gasledninger og skibsværfter, siger Morten Arndal, som også havde borgmester Peter Rahbæk Juel (S) på besøg i går, hvor Odense-borgmesteren fortalte om udviklingen i den fynske robotklynge, som Inrotech er del af. Firmaet har lige som mange andre i branchen kæmpet med røde millionbeløb på bundlinjen. I 2016 fik Inrotech overskud for første gang i flere år og en berømt dansk familie med om bord, da Peter Johan Clausen fra Danfoss-familien købte sig ind i virksomheden for 15 millioner kroner. Tidligere i år cementerede Clausen troen på Inrotech, da han investerede yderligere fem millioner kroner i selskabet, som flyttede til nye lokaler i Tietgenbyen og fik 2000 kvadratmeter at boltre sig på.

Inrotech 3.0 Allerede før det var der dog sat en proces i gang med nye ledelse - herunder Morten Arndal - og en professionel bestyrelse i Inrotech, som blev stiftet af brødrene Gert og Flemming Jørgensen. De var i begyndelsen de eneste ejere og er fortsat hovedaktionærer. - Det var med Inrotech 2.0, vi fik den nye bestyrelse, som var med til at udstikke en retning, hvor vi arbejder med standardvarer, som kan meget mere end før - og samtidig gør, at vi kan nå helt nye kunder. Nu er vi klar med den nye strategi i Inrotech 3.0, hvor vi præsenterer produkterne, siger han. Udviklingen af de nye fire robottyper er sket i samarbejde med eksisterende kunder, lyder det fra salgsdirektøren. - Vi er lykkedes med at få produkterne delfinansieret og udviklet i samarbejde med eksisterende kunder, som var parate til at tage robotter ind, mens der løbende blev udviklet på dem. Man kan godt sige, at vi har tvangsmodnet dem ude hos vores samarbejdspartnere, og nu er vi helt klar med dem til markedet, siger han.