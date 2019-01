Nye problemer i Stof 2000: Fynsk butikskæde lukker 15 butikker

Butikskæden Stof 2000 har valgt at lukke i alt 15 butikker fordelt på Fyn, Jylland og Sjælland, skriver virksomheden på deres hjemmeside. Det sker i kølvandet på, at Stof 2000 A/S har anmeldt en rekonstruktion, der er indledt ved skifteretten i Odense den 7. januar.

På Stof 2000's hjemmeside fremgår det, at butikken på Skibhusvej i Odense lukker, mens de to andre på Fyn - den på Rødegårdsvej i Odense og Voldgade i Svendborg - forsat tager imod kunder. Fremover vil kunder også kunne handle på hjemmesiden.

Allerede tilbage i 2016 gennemførte Stof 2000 en rekonstruktion, hvor den nuværende ejer Keld Askær rykkede ind som medejer og direktør i kæden. Nu skal butikskæden så igennem en ny rekonstruktionen for at se, om det er muligt at føre virksomheden videre. Advokat Flemming Bastholm fra firmaet Horten er sat i spidsen for rekonstruktionen.

Han forklarer, at Stof 2000's økonomiske problemer er opstået grundet manglende kunder i året 2018.

- For detailhandlen som en helhed har 2018 været en hård periode at komme igennem. Det har været en varm sommer, hvor folk nok ikke har syet så meget og handlet så meget i Stof 2000's butikker, som forventet. Og det er med til at presse virksomheden, fortæller han.