Nye lejligheder i Kongensgade er snart færdige: Se den første her

Der kommer snart fornyet liv i enden af Kongensgade. Til april står 38 nye lejligheder og op mod fire erhvervslejemål klar, fortæller møbelhandleren og ejendomsinvestoren Poul Lindegaard Poulsen, der er manden bag renoveringen af Kongensgade 74-76.

På hjørnet af Kongensgade og Vestre Stationsvej ligger en bygning, der siden foråret sidste år har undergået en komplet makeover. Der er PLP Ejendomme med Poul Lindegaard Poulsen i spidsen i gang med bygge 38 nye lejligheder. Selvom det lige nu vrimler med hårdtarbejdende folk, og der står en kran i baggården, så er lejlighederne klar fra 23. marts, så lejere kan flytte ind 1. april. - Der er mange, der har henvendt sig, siger projektchef for PLP Ejendomme, Carsten Pindstofte. - Og vi har også nogle konkrete lejere, tilføjer Poul Lindegaard Poulsen. I stueetagen er de fleste overflader stadig af grå beton, men på etagerne længere oppe har lejlighederne efterhånden taget form. Én af dem mere end de andre. Lejlighed nummer 11 på 1. sal står nemlig fuldt møbleret og er klar til at give forsmag på, hvad man kan forvente. Med sine 73 kvadratmeter er lejligheden i den mindre ende af skalaen, der ud over tre liebhaverlejligheder på 140 kvadratmeter er mellem 70 og 105 kvadratmeter. Et forsigtigt skøn fra Poul Lindegaard Poulsen sætter den månedlige leje til cirka 8.800 kroner. Den præcise omkostning for renovering vil Poul Lindegaard Poulsen ikke ud med, men han fortæller, at det er på den gode side af 40 millioner kroner.

Lejlighedernes størrelser De 38 lejligheder kommer i forskellige størrelser og prisklasser.Der er 20 af de mindste lejligheder, der er mellem 70 og 75 kvadratmeter. Prøvelejligheden hører herunder. Med en månedlig leje på cirka 8.800 kroner må man selv tænke sig til prisen for de andre lejligheder, for dem er Poul Lindegaard Poulsen ikke klar til at oplyse.



Dernæst er der otte styk mellem 75 og 80 kvadratmeter.



Øverst oppe er der syv taglejligheder, der alle har egen altan.



Og så er der hjørnet af bygningen med tre store lejligheder på 140 kvadratmeter hver.

Lejlighederne ligger i tre etager plus penthouselejlighederne helt oppe under taget. Foto: Sugi Thiru

Butikker under fødderne På gadeplan skal bygningen huse erhverv. Kvadratmeterne er ikke lejet ud, så om det bliver café, detailhandel, dagligvarebutik eller noget helt andet, der åbner, ligger endnu ikke fast. - Men der er mange, der har forespurgt, fortæller Carsten Pindstofte. - Blandingen mellem bolig og erhverv er interessant. Boligdelen kommer til at give noget liv til erhvervslejemålene om aftenen og omvendt, siger Kim S. Østergaard, der er arkitekten bag renoveringen. I alt kommer der til at være plads til op mod fire butikker i stueetagen. I bygningens baggård skal der bygges en stor terrasse i træ, der skal fungere som fællesareal for hele komplekset. Under det hele ligger en parkeringskælder, som lejerne kan leje sig ind i, og i fremtiden vil der være et offentligt grønt område med en legeplads ved siden af gården.

PLP Ejendomme er klar til at vise den første lejlighed i den renoverede bygning for enden af Kongensgade frem. Foto: Sugi Thiru

Et af byens knudepunkter Lige nu er både Østre og Vestre Stationsvej sat til af vejarbejde, der gør klar til letbanen. Når letbanen engang står færdig, vil et af dets stop være lige ude foran bygningen. - Erhvervene i stueetagen ligger ideelt i forhold til letbanestoppet, fordi tilgangen til stoppet kommer til at ligge langs facaden med butiksvinduer, forklarer Kim S. Østergaard. Men letbanebyggeriet har også vist sig at skabe lidt af en udfordring, fordi de to byggerier ligger klos op ad hinanden. Odense Letbane har for eksempel betalt for at få rykket fortovet længere væk fra vejen og ind under bygningens buer. Renovering ud mod vejen har også kun måttet udføres i bestemte perioder, så byggerierne ikke kom i karambolage. Når byggerodet en dag er ryddet af vejen, ser fremtiden for området lys ud, mener projektchef Carsten Pindstofte. - Det bliver et knudepunkt det her. Vi har letbanen, vejen ned til havnen og vejen ind til byen.

Inden længe står de nye lejligheder i Kongensgade klar. Fra venstre er det Carsten Pindstofte, projektchef for PLP Ejendomme, Martin Behrens, bygherrerådgiver for OBH gruppen, Kim S. Østergaard, arkitekten bag byggeriet og Poul Lindegaard Poulsen, som er primus motor for projektet. Foto: Sugi Thiru

Prøvelejligheden består af et stort rum med entré, køkken og stue. Til venstre er dørene til badeværelset og soveværelset. Til højre er vinduer ud til Kongensgade. Foto: Sugi Thiru

Prøvelejligheden er indrettet af Ann-Cecilie Lindegaard Poulsen, der er uddannet indretningsarkitekt fra KLC School of Design i London. Til daglig udlejer hun ejedomme og er i øvrigt Poul Lindegaard Poulsens datter.

Her ses prøvelejlighedens badeværelse. Foto: Sugi Thiru

Den vestvendte baggård har Odense Valgmenighed til nabo. Cirka der, hvor kranen står, vil der i fremtiden være et grønt område. Foto: Sugi Thiru

Soveværelset her har store vinduer ud til Kongensgade. Foto: Sugi Thiru

De store vinduer giver en masse naturligt lys i prøvelejligheden. Foto: Sugi Thiru

Bygningen kommer til at have én elevator. Foto: Sugi Thiru

PLP Ejendomme er klar til at vise den første lejlighed i den renoverede bygning for enden af Kongensgade frem. Foto: Sugi Thiru

PLP Ejendomme er klar til at vise den første lejlighed i den renoverede bygning for enden af Kongensgade frem. Foto: Sugi Thiru

PLP Ejendomme er klar til at vise den første lejlighed i den renoverede bygning for enden af Kongensgade frem. Foto: Sugi Thiru