Nye ejere meget tilfredse

Målrettet fokus på de robotter, der kan komme på markedet hurtigt og skabe stærkt stigende salg og væk med de projekter, hvor vejen til succes er længere og mere besværlig. Det har været opskriften for Blue Ocean Robotics de seneste par år, og det er baggrunden for endnu et overskud i virksomheden.

Det siger formanden for bestyrelsen, den erfarne erhvervsmand Jørn Tolstrup Rohde. Han kom til i slutningen af 2016 sammen med Niels Thorborg, som den gang skød penge ind som medejer og igen tilførte kapital i efteråret, da kapitalfonden Nordic Eye kom med nye penge. Niels Thorborg ejer 10-15 pct. af Blue Ocean Robotics Holding ApS.

Han er ikke medlem af bestyrelsen, men har overladt den del til Tolstrup Rohde, der i flere år har arbejdet for Niels Thorborg både som direktør, bestyrelsesmedlem og -formand i en stribe Thorborg-selskaber.

- Det er lykkedes at skabe fokus på at satse på de robotter, som vi kan se hurtigt kan nå markedet og skabe et hurtigt voksende salg. Det er især desinfektionsrobotten, der har gjort det godt, men også robotten til at løfte patienter klarer sig fint. Desuden har vi flere spændende ting i pipelinen, blandt noget inden for landbruget, men det kan jeg ikke sige mere om på nuværende tidspunkt, lyder det fra Jørn Tolstrup Rohde.