Nye boliglån varmer: Medvind til omstridt fynsk bank

Der er gode tider i vestfynske Totalbanken, som for anden gang skruer op for forventningerne til årets overskud. Til gengæld er kursen på bankens aktier styrtdykket, efter at nogle oprørske storaktionærer tabte slaget om indflydelse.

Med andre ord har der ikke været meget sammenhæng mellem de økonomiske resultater og aktiekursen. Årsagen til den høje kurs i marts var en kamp mellem flere grupper af aktionærer om indflydelsen i banken. Forud for generalforsamlingen 3. april forsøgte flere at skaffe sig aktier, hvad der fik kursen til at stige til det højeste niveau i mere end 10 år. Oprøret lykkedes ikke, og det har tilsyneladende fået appetitten på opkøb til at svinde ind.

Men hvis de samme personer også kastede et blik på kursen på deres aktier, er der god mulighed for, at begejstringen kølnedes. Siden midten af marts er kursen på deres aktier dalet voldsomt, og i den seneste uge er det blevet endnu værre, så faldet indimellem været tæt på lodret. Tirsdag formiddag kostede en aktie 72 kroner - et fald på 49 procent siden toppen i marts.

Umiddelbart kunne aktionærerne i Totalbanken glæde sig tirsdag formiddag, for det helt nye regnskab for første halvår ser godt ud, og for anden gang i år skruede banken op for forventningerne til årets overskud.

Sælger aktier i Sparinvest

Det nye regnskab er præget af flere gode udviklinger i økonomien. For det første får den lave rente bankens kunder til at omlægge lån. Banken tager et gebyr for arbejdet, og det har fået gebyrindtægterne til at stige med over syv millioner kroner - næsten 30 procent.

For det andet har bankens kunder det så godt, at mange af dem, som var i risiko for ikke at kunne betale afdragene på deres lån, er kommet ud af farezonen. Dermed kan nedskrivningerne på deres lån føres tilbage, og det har givet banken et plus på ni millioner på denne post. For det tredje sælger Totalbanken sine aktier i investeringsforeningen Sparinvest til Nykredit, hvilket vil give en gevinst på omkring 13 millioner kroner.

Tilsammen betyder det, at banken forventer et overskud for hele året på 52-57 millioner kroner før skat. I begyndelsen af året ventede man, at tallet ville blive 35-40 millioner kroner.

Overskuddet for andet halvår blev på 38 millioner kroner før skat mod 25 millioner kroner i samme periode året før. Udlånet er vokset med syv procent. Omkostninger til administration og personale er steget med 2,1 millioner kroner, og der er ansat fire ekstra medarbejdere, så tallet nu er 77.

Banken har hovedsæde i Aarup og afdelinger i Tommerup, Vissenbjerg, Tarup og Odense C.