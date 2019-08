Nye arbejdspladser: Bladt Industries får permanent produktion på Lindø

- Havneudvidelsen giver os for eksempel mulighed for at producere endnu større fundamenter end hidtil set, så nu kan ordrerne på de nye kæmpe-havvindmøller bare komme.

- Lindø Port of Odense tilbyder os allerede nu faciliteter i særklasse i forhold til tung industriproduktion, som vi ikke finder andre steder i verden. Samtidig har det også haft betydning for os, at Lindø Port of Odense kontinuerligt investerer i og følger med udviklingen, udtaler Henrik Victor Hansen, Site Manager for Bladt Industries på Lindø, og fortsætter:

Lindø Port of Odense A/S har indgået en aftale med Bladt Industries A/S, der betyder, at den aalborgensiske industrigigant nu får en permanent produktion på Lindø. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Bladt Industries er en international entreprenørvirksomhed med speciale i store og komplekse stålkonstruktioner til både on- og offshore-projekter.Bladt opererer inden for vind, energi og infrastruktur. Inden for offshore vind har virksomheden hidtil været involveret i produktion af 2.000 offshore-fundamenter og 24 offshore-transformerstationer.

- En beskæftigelsesgenerator

Bladt Industries har gennem de seneste seks år haft projektbaseret produktion i Munkebo, og netop den gode relation har været udslagsgivende for den nye aftale, fortæller Carsten AA, der er direktør for Lindø Port of Odense.

- Vi har haft et godt og tæt samarbejde med Bladt Industries årene igennem og har forståelse for hinandens behov. Det er rigtig godt for Lindø Port of Odense, at Bladt Industries nu vælger at etablere en blivende produktion hos os, og det er endnu et bevis på, at vi kan tilbyde noget helt unikt til virksomheder, som arbejder med tung industriproduktion og ikke mindst til dem, der beskæftiger sig med offshore-vind, siger han.

Ifølge Bladt vil aftalen skabe arbejdspladser, som i vid udstrækning er permanente job, og det glæder Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S), der er næstformand i Lindøs bestyrelse:

Den her aftale er endnu et bevis på, at Lindø Port of Odense er en beskæftigelsesgenerator for hele Fyn. Lindø Port of Odense løfter den fynske arbejdsstyrke ved at sikre arbejde og udviklingsmuligheder for mange mennesker med vidt forskellige kompetencetyper. Der er brug for både smede og maskinmestre, såvel som akademikere og ikke mindst lærlinge. Det er på alle måder positivt og en fantastisk aftale for den fynske beskæftigelse, udtaler borgmesteren.