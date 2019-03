Ny teknologi: Elbil oplader 80 procent på fem minutter

Når det går rigtig stærkt ved ladestanderen i dag, kan man nøjes med at vente omkring 45 minutter, før man har ladet nok strøm til 400 kilometer.

Nu kan det gøres på under fem minutter.

I hvert fald, hvis man spørger den lille bilproducent Piëch Automotive, der har præsenteret sin prototype af elbilen kaldet Piëch Mark Zero ved det internationale motorshow i Genève.

- Det her er meget tæt på at kunne ændre vaner fra at tanke en bil op til at oplade den i stedet. Vi mener, at teknologien er klar til markedet, og den bør være tilgængelig for så mange producenter som muligt, siger Toni Piëch, medstifter af Piëch Automotive, til mediet Autofutures.

Bilen bygger ifølge producenten, der endnu har til gode at sælge en bil til en forbruger, på en helt ny battericelle-teknologi udviklet i samarbejde med et kinesisk firma.

De nye battericeller udleder meget lidt varme, når de op- og aflades. Det betyder, at man kan sende meget kraftig strøm ind i batteriet, og dermed kan det oplades til 80 procent på bare fire minutter og 40 sekunder.

Bilen har ifølge producenten fuldt opladet en rækkevidde på 500 kilometer, hvorfor der er strøm til cirka 400 kilometer efter mindre end fem minutter.

Batterierne udviklet i samarbejde med firmaet Desten giver ud over hurtig opladning også mulighed for at spare en hel del vægt.

Ifølge Piëch Automotive stiger batteriets temperatur med bare 10-15 grader, når det oplades med meget kraftig strøm.

Og derfor er det ikke nødvendigt med væskekøling af batteriet som normalt.

Ved at holde batteriet luftkølet sparer det sportsvognen Mark Zero for 200 kilo, så den holder sig lige under 1,8 ton.

Til sammenligning vejer Teslas hurtigste Model S, P100D, over 2,2 ton.

At battericellerne i så lille grad udvikler varme, når de oplades, betyder også, at bilen kan anvende langt mere aggressiv regenerering af strøm.

Regenerering er, når elbilen selv lader op, for eksempel når man bremser eller slipper speederen.

På den måde får Mark Zero længere rækkevidde per kilowatt-time batteri sammenlignet med konkurrenterne. Det bidrager til et mindre batteri og lavere vægt.

Sportsvognen går fra 0-100 km/t på 3,2 sekunder, og Piëch Automotive forventer, at modellen om cirka tre år vil være klar til at sælge.

Baseret på samme platform vil Piëch Automotive også bygge en sedan og en SUV. Platformen er også kompatibel med traditionelle forbrændingsmotorer samt brint.