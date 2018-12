Ny teknik på markerne: Robot skal rengøre landmænds roer og raps

Det var erfaringer fra sit eget arbejdsliv i de sønderjyske marker, der gav landmandssønnen Jens Warming idéen til et muligt roboteventyr. Efter at være kommet i job på familiens nu økologiske landbrug, gik det op for ham, at det var umådelig besværligt at gøre rent mellem roerækkerne, og at der måtte kunne opfindes et alternativ til det manuelle lugejern.

- Vi bygger da bare en robot, tænkte han så.

I dag er robotten på vej i salg gennem virksomheden Farmdroid, hvor Jens Warming har fået selskab af broderen Kristian Vest Warming. Samtidig er de to iværksættere, der begge har baggrund som maskinmestre, blevet en del af holdet i Odense Robotics udviklingshub i Odense, hvor de har fået opbakning og skrivebordsplads til at kunne føre robotidéen fra markerne og ud til forhandlerne inden for landsbrugsteknologi.

- Det har betydet, at vi har fået en masse sparring. Vi har fået sparring på vores forretningsplan og supply chain (forretningsprocesser, red.), og fra Teknologisk Institut har vi fået hjælp til tekniske løsninger, forklarer Kristian Vest Warming, der er administrerende direktør i Farmdroid.