Ny linje på UCL skaber fremtidens digitale købmænd: Uddannelsen har virkelig ramt plet

En ny uddannelse i e-handel på UCL begyndte i starten af september. Her lærer studerende om, hvordan man bedst handler med varer på nettet. De kundskaber efterspørges bredt i erhvervslivet.

Legofigurer i alskens former pryder bordene i et undervisningslokale på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Seebladsgade nær Odense Havn, mens en underviser forklarer, hvordan 0- og 1-tallene bag en webshop fungerer. Figurerne er lavet af 40 studerende på en ny e-handelslinje, der skal gøre de studerende klar til den digitale handelsbranche. Uddannelsen er en professionsbachelor på halvandet år, der tages efter en to-årig erhvervsakademiuddannelse. De studerende har ikke bygget med Lego for sjov. Figurerne er varer i den webshop, som hver af de studerende har brugt dagen på at bygge op. To af de studerende på linjen er Anders Dammand Pedersen og Maria Toft Søndergaard Jensen, som begge er uddannede markedsføringsøkonomer. - Jeg valgte denne uddannelse fordi, jeg havde lyst til at specialisere mig. På andre uddannelser ville jeg have fået en bredere viden, men jeg ville ikke kunne kalde mig specialist, forklarer Maria Toft Søndergaard Jensen. - Nogle af de andre top-up uddannelser virker også lidt vage i forhold til, hvad de helt præcist går ud på. Målretningen her er meget mere klar, mener Anders Dammand Pedersen.

E-handelsuddannelsen på UCL UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole oprettede e-handelsuddannelsen, fordi mange virksomheder i e-handelsbranchen efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Foreningen for Dansk Internethandel lavede i 2018 en undersøgelse blandt dets medlemmer, hvor 44 procent af 144 virksomheder svarede, at de mangler kompetencer ift. digital handel med deres nuværende medarbejdere.De 40 studerende på uddannelsen er optaget på baggrund af gennemsnit fra deres professionsbachelor samt en motiveret ansøgning og interview.



Uddannelsen giver adgang til jobtitler som blandt andet web- og social media ansvarlig, digital forretningsudvikler og e-shop manager.

De studerende lavede fem produkter ud af legoklodser, som de lagde ud på deres webshop. De brugte programmet Shopify til at lave webshoppene. Foto: Kim Rune

Teori og praksis på én gang E-handelsuddannelsen er opbygget, så de studerendes kommende praktik spiller sammen med undervisningen. Det er vigtigt, for som mange på arbejdsmarkedet nok har erfaret, er der stor forskel på at læse på skolebænken og arbejde i virkeligheden. - På min tidligere uddannelse hørte vi meget om tingene, men vi sad ikke med det, før vi kom i praktik. Der fandt jeg ud af, at det ikke nytter noget at læse om det, for man starter alligevel fra bunden af, så snart man skal sidde med det i hænderne. Det er det, jeg godt kan lidt ved den her uddannelse: Vi lærer tingene ved rent faktisk at arbejde med det, siger Maria Toft Søndergaard Jensen og fremhæver deres webshop som eksempel. Handel på internettet dækker over tekniske, kreative og handelsmæssige aspekter. De færdigheder har ikke tidligere været samlet på én uddannelse, og virksomheder har derfor skullet ansætte flere personer eller en person med meget erfaring for at være dækket ind. - Jeg tror, det er attraktivt for virksomhederne at kunne ansætte nyuddannede, som de ved har en god forståelse for e-handel, fordi de har haft det i hænderne på studiet, siger Anders Dammand Pedersen.

- Jeg valgte denne uddannelse fordi, jeg havde lyst til at specialisere mig, siger Maria Toft Søndergaard Jensen. Foto: Kim Rune

Stort potentiale En af folkene bag uddannelsen er koordinator og underviser Sine Larsen. Hun tror på, at foreningen af teknologi og købmandsskab kan blive en store gevinst for virksomheder i Odense og på Fyn. - E-handel kan blive Odenses næste robotklynge, hvis vi giver det kærlighed nok og engagerer kommunen og Erhvervshus Fyn. Fyn ligger fantastisk logistikmæssigt, der er masser arbejdskraft, billig husleje og Danmarks største e-handelshus, Hesehus, ligger lige om hjørnet. Alt ligger i støbeskeen til, at vi kan få en ny industri på Fyn. Sine Larsen varetager også kontakten til de virksomheder, der inddrages i uddannelsens forskellige forløb, herunder praktikken. Ifølge hende har mange virksomheder vist en stor interesse og optimisme til e-handelsuddannelsen. - Vi har et rigtig stort netværk med e-handelsvirksomheder her på stedet, som står og venter på at få de studerende ud i praktik, fortæller Sine Larsen.

- Nogle af de andre top-up uddannelser virker også lidt vage i forhold til, hvad de helt præcist går ud på. Målretningen her er meget mere klar, siger Anders Dammand Pedersen. Foto: Kim Rune

Erfaring fra virkeligheden Beautycos er en af de virksomheder, der har valgt at bidrage til undervisningen på den nye linje. Den sælger hår-, livsstils- og hudplejeprodukter, parfume og makeup i både fysiske butikker og webshop. - Uddannelsen er ultra spot-on i forhold til at skabe kvalificeret arbejdskraft. Det er med til at hæve det generelle niveau i e-handel, og det gør, at vi alle skal løbe hurtigere og yde en bedre service, og det er sundt, pointerer e-handels manager for Beautycos, Benjamin Birkholm. Hans bidrag bestod i at fortælle de studerende om, hvordan Beautycos driver sin webshop og de konkrete værktøjer, han arbejder med. En af årsagerne til, at Beautycos hjælper til med undervisningen, er, at den de sidste fem år har oplevet stor vækst inden for onlinehandel. Derfor får virksomheden snart brug for endnu mere kvalificeret arbejdskraft. - Det skulle den her uddannelse gerne hjælpe med. Ud fra, hvad jeg har set, tegner det godt, og vi følger spændt med fra sidelinjen, siger Benjamin Birkholm og nævner, at udbredelse af kendskabet til Beautycos' brand selvfølgelig også er en årsag til at ville stille op.

Sine Larsen har siden 2015 set frem til at starte den nye uddannelse. - Vi er helt oppe at køre over det, fortæller hun om sig selv og sine medundervisere. Foto: Kim Rune

Lys fremtid De to studerende har kunnet mærke et stort engagement fra deres undervisere, og de roser dem for at have skruet en god og klar uddannelse sammen. - Der er meget klare retningslinjer for, hvad underviserne forventer, og vi er fra start blevet introduceret for deres planer. Det er meget motiverende, fordi jeg ved præcis, hvad der forventes af mig, fortæller Anders Dammand Pedersen. E-handel har været voksende i Danmark det sidste årti, og begge studerende ser frem til at komme ud i branchen i starten af 2021. - Der er så stor udvikling inden for den her branche, og det er fedt at få lov til at være med i den, lyder det fra Maria Toft Søndergaard Jensen.

De studerende på den nye linje kommer primært fra fire forskellige uddannelsesbaggrunde. Håbet er derfor, at de kan understøtte og styrke hinanden. Foto: Kim Rune