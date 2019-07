Ny indkaldelse til skandinavisk-tyrkisk innovation i Eurostars-programmet

Eurostars er EU's program, der støtter små og mellemstore virksomheders (smv) forskning, udvikling og demonstration af nye løsninger samt adgang til nye markeder. Programmet søger samtidigt at fremme samarbejde mellem smv'er i Europa og øvrige lande, der er en del af det såkaldte Eureka-netværk.

Der er nu åbnet en ny Eurostars-indkaldelse til projektidéer med innovation og teknologiudvikling gennem samarbejde mellem Danmark, Sverige, Norge og Tyrkiet. Indkaldelsen har fokus på at udvikle innovative produkter, processer og services med et stærkt markedspotentiale inden for alle teknologiområder.

I Danmark administreres programmet gennem Innovationsfonden, som kan tildele op til 300.000 euro (cirke 2,24 millioner danske kroner) til en dansk smv i projektet, eller 500.000 euro i alt (cirka 3,73 millioner danske kroner), hvis flere danske smv'er deltager. Konsortier skal bestå af mindst en skandinavisk og en tyrkisk partner.

- Den nye indkaldelse giver mulighed for et styrket samarbejde med partnere i Tyrkiet, hvor et Eurostars-projekt kan være starten til en introduktion til det tyrkiske marked. Og så erstatter indkaldelsen selvfølgelig ikke det almindelige Eurostars-program, så kontakt os endelig til en drøftelse af jeres spændende projekter, siger EU-konsulent Else Mejer fra Det Syddanske EU-Kontor.

Deadline for projekt-ansøgninger til dette initiativ, samt til Eurostars programmet generelt, er 12. september 2019. Du kan læse mere om Eurostars programmet på www.southdenmark.be.