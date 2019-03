Ny formand: Infrastrukturen er det vigtigste

Henrik Neelmeyer, direktør for Egeskov Slot, overtager formandsposten i interesseorganisationen Fynsk Erhverv efter Jørgen Dirksen, der har siddet som formand i to år.

Hvorfor har du sagt ja til formandsposten i Fynsk Erhverv?

- Det spændende ved Fynsk Erhverv er, at det er en god udfordring, at toneangivende virksomheder på Fyn får lov at præge udviklingen, så vi laver noget mere erhvervsfremmende på Fyn. Vi er den eneste reelle erhvervsfremmende organisation, der er upolitisk. Mange andre skal tage hensyn til investorer i form af kommuner, virksomheder eller politiske partier. Det skal vi ikke.

- Fynsk Erhverv har haft gode mærkesager, som man har været med til at påvirke blandt andet lavere Storebæltstakster og hele arbejdet omkring Storebæltskomiteen. Vi kan være med til at præge den politiske agenda, som skaber nogle fordele for den kæmpe udvikling, der er i gang på Fyn. Det kunne være enormt spændende at være med til at påvirke den udvikling. Derfor har jeg sagt ja til at gå fra at være almindeligt bestyrelsesmedlem til formand.

- Netop nu er det vigtigt at sikre sig den opmærksomhed, vi får på Fyn inden for politik og infrastruktur. Vi skal udnytte det momentum, vi har, til at få motorvejen forlænget i de rigtige spor, få lavet nogle tilkørselsramper, der fremmer erhvervslivet, og i det hele taget få kigget på de ting, der er vigtige for at fortsætte væksten på Fyn mange år frem i tiden.

Hvad bliver din vigtigste rolle som formand i Fynsk Erhverv?

- At holde den kurs, der allerede er lagt. Men det er også at sikre, at det fynske erhvervsliv uden for Odense får øjnene op for, at det ikke kun er en erhvervsorganisation for odenseanske virksomheder, selv om nogle af de største virksomheder ligger i Odense. Flere virksomheder ude fra øen skal med ind i folden - jo flere vi er, jo stærkere står vores budskaber.

Er det noget, du vil gøre anderledes i forhold til, hvad der er blevet lavet de seneste år?

- Jeg vil i hvert fald prøve at styrke noget. Jeg vil gerne professionalisere netværkene lidt mere. Jeg kunne godt tænke mig, at man via kontingentet i netværksgrupperne får mere serveret således, at indholdet, netværksmøderne og topmøderne skal være lidt tungere. Det vækker interessen i erhvervslivet og giver rigtig god inspiration, og vi skal have mere tyngde ind i de årlige topmøder.

Hvilken rolle skal Fynsk Erhverv have i fremtiden?

- Fynsk Erhverv skal være det upolitiske talerør, der kan skabe opmærksomhed omkring de ting, der kan hjælpe os med at fremme væksten på Fyn inden for de forskellige erhverv. Det stærkeste aftryk, vi skal blive ved med at forbedre, er infrastrukturen på Fyn. Det er ikke nok, at man udvikler motorvejen. Vi skal også sikre os, at Storebæltsbroen ikke bliver en malkeko til andre store projekter rundt omkring i Danmark.