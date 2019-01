Ny ejer åbner 25 butikker: Salling Group lader BR genopstå til foråret

Legetøjskæden BR har endnu ikke sunget sit sidste vers. Til foråret vil Salling Group åbne 25 butikker med det kendte brand, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Med en landsdækkende BR-kæde og en stærk webshop sikrer vi, at der fremover bliver et univers, hvor man kan købe legetøj, siger Per Bank, der er direktør i Salling Group.

- Det ligger os meget på sinde, at børn fortsat kan have gode oplevelser med legetøj i fysiske butikker, og at legetøj forbliver en del af danskernes hverdag.

I december annoncerede selskabet Top-Toy, at samtlige BR-butikker i Danmark skulle lukkes, eftersom Top-Toy gik konkurs.

Efterfølgende har Salling Group, der nok er bedst kendt for at stå bag stormagasinet Salling samt dagligvarebutikkerne Bilka, Føtex og Netto, købt licensen til BR-brandet i Danmark.

Samtidig har Salling Group også købt hele varelageret. Toys"r"Us-kæden blev dog ikke inkluderet i købet.

Heller ikke medarbejdere eller lejeaftaler var med i handlen. Derfor er Salling Group i gang med at overtage lejemål, hvor det er muligt. I nogle tilfælde vil BR-butikkerne derfor genopstå i deres tidligere butikker.

Der kan også blive tale om, at de rykker ind i nye butikker.

- Der er tale om et særdeles stærkt dansk brand, og de seneste ugers omtale af BR har understreget, at danskerne meget gerne vil holde liv i BR, siger Per Bank.

Salling Group oplyser ikke, hvor de 25 butikker kommer til at ligge. Det bliver dog ikke på "ikke-brofaste øer", som selskabet skriver i pressemeddelelsen.

I løbet af foråret vil butikkernes placering blive offentliggjort, oplyser Salling Group.