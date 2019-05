Ny direktør bestod: Fynske Orifarm har aldrig tjent mere

Lidt før var virksomheden gået ind i Holland, og det ekstra salg her har også styrket omsætningen. Endelig er det lykkedes at vinde markedsandele på det store tyske marked ved at sælge direkte til apoteker og sygekasser. Begge dele har været med til at skabe succesen i 2018.

- Vi begyndte at sælge i Østrig i slutningen af 2017, og allerede i 2018 var vi den største på vores marked. Det var bedre end ventet, normalt tager det længere tid at trænge ind på et nyt marked, siger Erik Sandberg.

Ifølge direktøren skyldes nedgangen, at flere producenter havde problemer med at levere nogle vigtige medicinalprodukter. Orifarm producerer selv generisk medicin, men den største del kommer fra underleverandører. Det er ikke muligt at skifte leverandør med kort varsel på grund af de godkendelser og tilladelser, som det kræver at sælge medicin.

Meget bedre til at tjene penge

På det generiske område sælger fynboerne kun sine produkter i Norden, derfor rammer de svenske valutaproblemer hårdt i denne del af forretningen. Koncernen overvejer at udvide forretningen til flere lande, ligesom den gerne vil opkøbe enten virksomheder eller produkter for at skabe vækst.

Orifarm, der har 25 års jubilæum i år, har i løbet af de seneste år skabt nogle bemærkelsesværdige resultater, når det gælder indtjeningen. I 2014 solgte man for 5,6 milliarder kroner og tjente 65 millioner kroner før skat. I 2018 var salget steget med 10 procent, men overskuddet var vokset meget kraftigere. Det var blevet nåede op på 260 millioner kroner - fire gange så stort som i 2014 svarende til en stigning på 300 procent.

Forklaringen er, at Orifarms maskine i hovedsædet i Odense er blevet mere effektiv.

- Vores område er naturligt nok meget stærkt reguleret med et væld af regler. Det gør hele processen meget kompliceret, og der er risiko for, at den bliver tung og dyr. Så vi har arbejdet ekstraordinært meget med at øge produktiviteten. Det er lykkedes os løbende at få tingene til at køre lidt bedre. Vi får hele tiden de mange interne processer optimeret, så vi kan få mere igennem, uden at bruge flere penge. Det kan ses på bundlinjen, siger Erik Sandberg.

Samtidig har Orifarm ændret sit produktsortiment på det vigtige tyske marked, så produkterne på salgslisten er blevet mere givtige.

Den nye direktør vil ikke love, at han også kommer med et rekordregnskab næste år, men han ser lyst på 2019. Forventningen er, at salget stiger med tre-seks procent, mens resultatet bliver uændret. Især det helt uafklarede brexit giver meget usikkerhed og gør det svært for virksomheden at kommer med mere præcise forudsigelser, siger Erik Sandberg.