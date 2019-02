Flere varer med datomærkningen "bedst før" får tilføjet ordlyden "ofte god efter" for at mindske madspild.

Det skal være lettere at forstå, at en øl eller mælk ikke nødvendigvis behøver at blive smidt ud, når den har overskredet "bedst før"-datoen.

Således skal en ny datomærkning være med til at mindske madspild.

På flere varer med datomærkningen "bedst før" tilføjer flere fødevareproducenter ordlyden "ofte god efter". Det gælder blandt andet varer som øl, mælk og chokolade.

Det oplyser madspild-appen Too Good To Go, som i samarbejde med en række fødevareproducenter har taget initiativ til tiltaget.

Ordlyden skal signalere tydeligt, at produktet ikke behøver at blive kasseret.

Blandt andet Carlsberg, Unilever, Løgismose Meyers, Arla, Coop, Thise, Toms og Urtekram har valgt at være med i initiativet med den nye mærkning.

Ifølge Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, bliver brugerne forvirret i dag over for datomærkningerne.

- Mange danskere tror, at "bedst før" betyder "værst efter" og smider maden ud for en sikkerheds skyld. Dette tiltag bidrager med mere viden om fødevarer og mindsker derved madspild, fortæller hun i en pressemeddelelse fra Too Good To Go.

Datomærkningen "sidste anvendelsesdato" bruges på fødevarer, hvor det kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de indtages efter overskridelse. Derfor skal man overholde datoen for "sidste anvendelsesdato".

"Bedst før"-datoen er derimod vejledende og bruges til fødevarer, som ikke udgør en sundhedsrisiko efter udløb, men som bare skal vurderes.