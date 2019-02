Ny burgerrestaurant: Kom og få en gratis burger på åbningsdagen

Svendborg: Der arbejdes på højtryk i Torvegrillens tidligere lokaler, hvor burgerrestauranten Nordi er ved at flytte ind. Restauranten forventer at åbne i begyndelsen af marts, og en af initiativtagerne bag konceptet Alan Victor Bulut fortæller, at hvis man sætter pris på en kvalitetsburger, gør man klogt i at møde op på åbningsdagen.

- Der vil blive uddelt gratis burger til alle.

Der er endnu ikke sat en fast dato for, hvornår butikken åbner, da ikke alle de nye maskiner er installeret i forretningen endnu. Til gengæld er det sikkert, at bøffen vil bestå af dansk kød omgivet af en smørbagt bolle med tilhørende pommes frites stegt i jordnøddeolie.

Vil man gerne følge med i, hvornår de første burgere vil blive foræret væk, kan man følge Nordis Facebook-side.