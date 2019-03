Ny aktionær køber stort op: Magtspil om kontrollen i Totalbanken

Der foregår tilsyneladende et magtspil om kontrollen i den fynske bank, Totalbanken. Senest har Jesper Bak og et af hans selskaber købt massivt op af aktier i Totalbanken, så han nu kontrollerer knap ti procent af aktierne, og siden efteråret er der blevet købt massivt op i bankens aktier, der er steget næsten 200 procent.

Det skriver Berlingske Business.

I forvejen er den tidligere ejendomsmatador Heine Delbing storaktionær i banken med en andel af aktiekapitalen på 15-20 procent ifølge databasen biq.dk.

Bestyrelsesformand Poul Fischer, der efter 26 år som formand går af på generalforsamlingen i april, ejer 10-15 pct., mens Christian Fischer har 5-10 pct. af aktierne. I mange år har familien Fischer været største aktionær i banken, men Heine Delbing har flere gange forsøgt at få skiftet ud i bankens ledelse. Senest har han stillet et forslag til generalforsamlingen, der tager sigte på at få helt andre folk i bestyrelsen.

Bestyrelsesformand i Totalbanken, Poul Fischer, mener, at der er tale om en gruppe storaktionærer, som handler i et kup-lignende forsøg på at overtage magten i banken. Til Berlingske Business siger han:

- Det er mit indtryk, at dem, der køber op i Totalbanken, er en kreds omkring den gamle Københavns Andelskasse, som er i ledtog med Heine Delbing. Det fremgår jo også, at når man forsøger at lave de vedtægtsændringer, så kan enhver regne ud, at de kommer med et flertal.

Heine Delbing fastholder, at han ikke har noget kendskab til de nye aktionærer i banken og blot "glæder sig over, at kursen stiger så meget".