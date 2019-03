Nu kan du tjekke om du skal have penge tilbage i skat

Der er fredag sidst på eftermiddagen blevet åbnet for, at 4,6 millioner borgere kan tjekke deres årsopgørelse.

Det oplyser Skattestyrelsen kort før klokken 18.

I årsopgørelsen kan man se, om man skal have penge tilbage i skat eller omvendt skylder penge.

Årsopgørelsen er først officielt klar mandag 11. marts. Men traditionen tro har Skattestyrelsen flere dage før tid valgt at åbne for test af årsopgørelsen.

- Nu er vi klar til at trykke på knappen, og så tester vi her over weekenden, om der er noget, der skal justeres, inden vi officielt åbner på mandag, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen, og tilføjer:

- Vi tester alle systemerne. Der kan være lidt forsinkelser på nogle af dem, og hvis man er i udlandet og skal tjekke årsopgørelsen, kan det tage lidt længere tid.

Opgørelsen kan ses ved at logge på TastSelv på skat.dk. Sædvanligvis logger millioner ind for at se opgørelsen i løbet af testweekenden.

Derfor har Skattestyrelsen en køfunktion, som skal sikre, at der ikke lukkes flere ind på siden, end systemet kan håndtere.

Omkring en halv time efter at der er blevet åbnet for årsopgørelsen, er der en ventetid på mere end en time for at komme ind. Der er en kø på over 100.000 brugere.

Sidste år var der i løbet af testweekenden i alt 2,8 millioner login på TastSelv frem til mandag morgen.

Skattestyrelsen får størstedelen af oplysningerne automatisk. Derfor oplever de fleste, at de ikke skal foretage sig noget, når årsopgørelsen kommer.

Alligevel kan det være en god idé at se sine oplysninger igennem.

- Man skal tjekke sin opgørelse for at se, om det er de rigtige oplysninger, vi har. Og det er en god idé at bruge vores fradragstest for at se, at man får de fradrag, man har krav på, siger Karoline Klaksvig.

Det er kun omkring 15 procent, der har ændringer til årsopgørelsen.