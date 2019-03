Novo indgår forlig i patentstrid med israelsk selskab

Novo Nordisk har indgået et forlig med israelske Teva om diabetesproduktet Victoza.

Aftalen betyder, at Teva får mulighed for at lancere en kopi i slutningen af 2023. Det oplyser Novo Nordisk i en meddelelse.

Victoza er Novos bedst sælgende produkt. Teva indsendte i 2017 en ansøgning til sundhedsmyndighederne i USA med henblik på at lancere en kopi.

Efterfølgende har sagen været en tur i det amerikanske retssystem, hvor det nu er endt med forlig.

Teva tjener primært sine penge på at kopiere andre selskabers medicin og sælge det til lavere priser.

Victoza solgte i 2018 for 24,3 milliarder kroner. Det var knap en fjerdedel af Novos samlede salg på verdensplan.

Victoza er en såkaldt GLP-1 analog. Det er en type af lægemidler, der stimulerer bugspytkirtlens produktion af insulin.

Det kan gives til diabetikere, der er i en så tidlig fase, at kroppen stadig kan producere insulin.