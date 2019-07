Norwegians direktør stopper efter 17 år i spidsen

Bjørn Kjos var i 1993 med til at stifte Norwegian, der er vokset til et af verdens største lavprisselskaber.

Norwegians administrerende direktør, Bjørn Kjos, stopper på sin post. Det oplyser det norske luftfartsselskab torsdag morgen.

Bjørn Kjos har de seneste 17 år været i spidsen for selskabet, som han selv var med til at stifte i 1993.

Den 72-årige Bjørn Kjos vil fortsat have en rolle i Norwegian, som han har været med til at sætte i en position som verdens femtestørste lavprisselskab.

Gennem årene er Norwegian gået fra at have fire fly og 130 ansatte til i dag at være et selskab med 162 fly og over 11.000 ansatte.

- Bjørn har spillet en uhørt rolle i Norwegians succes. Hans vision om at sælge overkommelige billetter til alle kombineret med hans begejstring og innovative ånd har revolutioneret måden, folk rejser på, siger bestyrelsesformand Niels Smedegaard i en pressemeddelelse.

Bjørn Kjos' nye rolle er at være rådgiver for netop Niels Smedegaard, der gennem 12 år var direktør for det danske rederi DFDS.

Norwegian har endnu ikke fundet en afløser for Bjørn Kjos. Indtil det er sket, vil finansdirektør Geir Karlsen passe posten. I den periode vil Niels Smedegaard spille en mere aktiv rolle.

Der har gennem nogle måneder i norske medier været spekulationer om, at Bjørn Kjos ville stoppe som direktør. Han ser nu frem mod at få en anden rolle i selskabet.

- Jeg er sikker på, at bestyrelsen vil finde den bedst kvalificerede afløser, der skal stå i spidsen for det næste kapital i Norwegians historie sammen med resten af ledelsesholdet, siger Bjørn Kjos i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for at overlade opgaverne til en ny direktør og få en ny rolle som rådgiver. Jeg ser frem til at bruge mere tid på specifikke strategiske projekter, som er afgørende for at sikre fremtidig succes for Norwegian, siger Bjørn Kjos.