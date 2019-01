Norwegian lukker baser og ruter i Europa og USA

Det norske flyselskab Norwegian lukker en række ruter i Europa samt flyvninger til USA og Mellemøsten.

Desuden dropper selskabet at have baser flere steder i Europa. Det oplyser Norwegian i en pressemeddelelse.

Lukningerne sker som led i en stor spareplan, der blev offentliggjort i slutningen af december.

- Virksomheden er nået til et punkt, hvor den er nødt til at lave nødvendige justeringer til sin portefølje af ruter for at forbedre bæredygtigheden og de finansielle resultater i det her meget konkurrenceprægede marked, siger kommerciel direktør Helga Bollmann Leknes i en meddelelse.

Norwegian oplyser i meddelelsen ikke, hvilke konkrete ruter der bliver lukket.

Flyselskabet har ikke ønsket at kommentere det yderligere.

Lukningen af baser er på Gran Canaria, Tenerife, Mallorca samt de to amerikanske baser i New York og Providence.

Derudover vil selskabet ikke længe have baser for langdistancefly i Amsterdam, Bangkok og Fort Lauderdale i USA.

Det norske lavprisselskab håber at minimere antallet af fyringer. Der er ikke sat tal på, hvor mange der forventes at blive berørt af ændringerne.

Norwegian er de seneste år vokset markant med mange nye ruter og stor fremgang i antallet af rejsende.

Men vokseværket er sket via lånte penge. Gælden er det seneste år steget markant.

Ved udgangen af september lød Norwegians gæld på 30,1 milliarder norske kroner. Et år tidligere var gælden 18,3 milliarder.

Juleaften varslede selskabet, at der skal spares to milliarder norske kroner det næste år.