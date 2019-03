Norwegian kæmpede med at fylde sine mange fly i februar

Norwegian fløj 2,5 millioner passagerer i februar, en stigning på otte procent sammenlignet med samme periode sidste år. Men selskabet udvider fortsat sin kapacitet hurtigere, end passagererne kommer til.

Det viser selskabets trafiktal for februar, der er offentliggjort mandag morgen.

- Vi er tilfredse med passagervæksten i februar, der er en periode, der traditionelt er præget af lavere rejseaktivitet.

- Efter en periode med kraftig ekspansion og betydelige investeringer aftager væksten, og vi ændrer strategisk fokus fra vækst til lønsomhed, skriver administrerende direktør Bjørn Kjos i forbindelse med tallene.

I tørre tal steg antallet af tilgængelige sædekilometer - ASK - med 15 procent i februar sammenlignet med februar 2018. Men antallet af fløjne sædekilometer af passagerer - RPK - steg blot med 11 procent.

Det sendte kabinefaktoren, der måler andelen af fyldte sæder, ned med 2,8 procentpoint til 81,5 procent.

Kabinefaktoren er afgørende for flyselskaber, da udgiften til et tomt sæde ikke er meget mindre end til et sæde, nogen har betalt for. Derfor koster tomme sæder på overskuddet.

- Det er alfa og omega for alle lavprisflyselskaber at sikre end høj kabinefaktor. Og der må man sige, at det ikke har set så smukt ud for Norwegian de sidste mange måneder, siger aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen om tallene og fortsætter:

- Vi skal tilbage til juni 2018, før vi har set en måned med stigninger i kabinefaktoren. Og det skal vi primært, fordi priserne bliver lidt højere.

- En lavere vækst på de lange ruter spiller ind, men jeg tror, at prisstigningerne er den største årsag.

Skeler man tilbage til februar 2017 havde Norwegian en kabinefaktor på 87,7 procent mod altså 81,5 procent i februar i år.

Til sammenligning havde SAS en kabinefaktor på 67,4 procent i februar 2019.