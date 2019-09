Norwegian beder kreditorer om økonomisk hjælp

Norwegian tilbyder start- og landingspladser for til gengæld at få forlænget løbetiden på obligationer.

Norwegian, der i et stykke tid har været i økonomiske vanskeligheder, beder nu sine kreditorer om en håndsrækning.

Det norske luftfartsselskab beder kreditorerne om at forlænge løbetiden på to af sine obligationer. Til gengæld tilbyder Norwegian sikkerhed i start- og landingspladser i Gatwick-lufthavnen i London.

Norwegian oplyser i en meddelelse, at selskabet blandt andet er ramt af problemer med sin flåde af Boeings 737 Max-fly.

Flyene har nemlig ikke måttet flyve i månedsvis på grund af flere uheld inden for en kort periode. Det har kostet indtjening for Norwegian.

Start- og landingspladserne i Gatwick har ifølge selskabet en værdi af 380 millioner dollar, eller lige knap 2,6 milliarder kroner.

I en kommentar til det norske medie Dagens Næringsliv siger Geir Karlsen, koncerndirektør i Norwegian, at selskabet med tilbuddet vil kunne sikre økonomien til at komme godt igennem den næste vinter.

Uanset om Norwegian får forlænget obligationernes løbetid, er tilbuddet et vidnesbyrd om, at selskabet mangler penge. Det vurderer Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

- Det fortæller en meget klar historie om, at der ikke er mange penge i kassen hos Norwegian, siger han.

For bare få måneder siden sagde selskabets nye bestyrelsesformand, danske Niels Smedegaard, også, at Norwegian finansielt var lidt for tæt på kanten.

- Og man må i den grad sige, at en manøvre som den her er et meget klart bevis på, at der ikke er mange penge i Norwegians kasse.

- Et almindeligt velkørende selskab ville bare have indfriet de her obligationer ved at have brugt de penge, der var i kassen, siger Jacob Pedersen.

De to obligationer, Norwegian ønsker at forlænge løbetiden af, står lige nu til at udløbe i 2019 og 2020.

Selskabet forsøger at få dem forlænget til henholdsvis 2021 og 2022.

Bliver løbetiden på obligationerne forlænget, får Norwegian dermed længere tid til at skaffe penge til at tilbagebetale sine lån.