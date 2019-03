Norges stenrige oliefond dropper olie- og gasselskaber

Norges stenrige oliefond vil sælge sine aktier i olie- og gasselskaber.

Det er den norske regering, der har taget beslutningen. Det skal gøre norsk økonomi mindre følsom over for udviklingen i olieprisen.

Det skriver flere udenlandske medier - herunder erhvervsmediet E24.

Mandatet gælder selskaber, der direkte beskæftiger sig med udvinding af olie og gas.

Dermed vil fonden fortsat kunne eje aktier i selskaber, der arbejder i oliesektoren.

Det gælder for eksempel selskaber, der udlejer borerigge - som danske Maersk Drilling - eller laver reparationer på olieskibe.

- Målet er at gøre vores samlede formue mindre sårbar over for et varigt fald i olieprisen, siger finansminister Siv Jensen i en meddelelse.

Omkring 20 procent af den norske stats indtægter kommer fra olie og gas, og det udgør samtidig knap halvdelen af eksporten.

Beslutningen fra regeringen følger en anbefaling, som Norges Bank, landets centralbank, kom med i 2017.

Meldingen blev dengang tiljublet af miljøorganisationerne, selv om den ikke skyldtes klimahensyn, men udelukkende gik på, at Norges økonomi var for eksponeret mod oliebranchen.

Den norske stat ejer desuden aktier i en række olieselskaber. Det gælder blandt andet størstedelen af Equinor - det tidligere Statoil - men regeringen har ikke lagt op til at skille sig af med den aktiepost.

Oliefonden er verdens største statslige investeringsfond. Omkring seks procent af pengene er investeret i olie- og gasselskaber som Shell, Exxon, Chevron og BP.

I dag har fonden samlet 8920 milliarder norske kroner under forvaltning fordelt på aktier, obligationer og ejendomme. Den ejer aktier i 9158 selskaber i 73 lande.

Fondens formue er bygget op af penge tjent på olie, hvoraf en del bliver brugt til at supplere Norges statsbudget. Det må dog maksimalt være tre procent af formuen om året.