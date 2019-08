Nordfyns Bank meget tilfreds trods nedgang

Nordfyns Bank har også haft glæde af at konvertere lån for mange boligejere, men har dog slet ikke haft så stor stigning på dette område, som de øvrige banker på øen.

Efter 122 år med hovedsæde i Bogense flyttede Nordfyns Bank 1. juli hovedsædet væk fra til en ny ejendom på Dannebrogsgade ved siden af Odense Banegårdcenter. Bag sig lagde banken ud over sine nordfynske rødder også et halvår, som ledelsen kalder "meget tilfredsstillende".

Har snart nået målet for året

Den tidligere Bogense Banks overskud faldt kraftigt i forhold til første halvdel af 2018 - fra 41 til 31 millioner kroner før skat. Dengang solgte banken sine aktier i investeringsvirksomheden Valueinvest, og det forklarer størstedelen af tilbagegangen.

I en tid hvor bankerne har svært ved at låne penge ud, kan Nordfyns Bank glæde sig over, at udlånet er begyndt at stige igen, efter at det var direkte faldende sidste år.

For hele 2019 venter banken et overskud på 34-44 millioner kroner - da året begyndte var forventningen 30-40 millioner kroner før skat. Da første halvdel af året allerede har sørget for de 31 millioner kroner, er der ikke langt op til at den nederste del af forventningerne er nået.