Nordea involveret i potentiel hvidvask for milliarder

Et stort datalæk behandlet af finske YLE og Berlingske viser mulig hvidvask for milliarder hos Nordea.

Nordea skal have kanaliseret milliarder af kroner i mistænkelige transaktioner blandt andet via afdelingen ved Vesterport i København.

Det skriver det finske medie YLE. Berlingske, der oprullede Danske Banks massive hvidvasksag, har mandag også historien.

Til Berlingske siger Nordeas risikochef, Julie Galbo, at der nok er foregået nogle ting, der ikke burde være foregået:

- Vi vil ikke misbruges til hvidvask eller anden finansiel kriminalitet. Såfremt vi er blevet udnyttet af russiske oligarker til hvidvask, beklager vi det og tager afstand fra det.

YLE skriver ifølge Ritzau Finans, at mindst 700 millioner euro - 5,2 milliarder kroner - er gået igennem banken i mistænkelige transaktioner.

Omdrejningspunktet for transaktionerne, der som i Danske Banks sag er kommet fra personer og selskaber fra det tidligere Sovjetunionen, er ifølge Berlingske Nordea-afdelingen International Branch.

Den lå frem til 2014 ved Vesterport i København. International Branch håndterede velhavende udenlandske kunder.

Berlingske skriver, at "flere end 260 skattelyselskaber og skuffeselskaber" fra 2004 til 2014 havde konti i Nordea-afdelingen.

Sagen omtaler Berlingske som "Troika Laundromat", et netværk der har kanaliseret et tocifret milliardbeløb i kroner gennem blandt andet Nordeas afdeling.

Afdelingen blev lukket i 2014 efter gentagne gange at have været i søgelyset for lyssky transaktioner.

- Jeg er glad for, at Nordea i 2014 besluttede at lukke International Branch. Man var bekymret over risikoniveauet, og med årene blev man så bevidst om risikoen for hvidvask og skatteunddragelse, at man valgte at lukke afdelingen, siger risikochef Julie Galbo til Berlingske:

- Hvis man kunne gøre fortiden om, ville jeg da ønske, at International Branch havde været mindre spændende, end den siden har vist sig at have været.

- I de tilfælde, vi er blevet misbrugt til hvidvask, er jeg utroligt ked af det, og det beklager jeg, siger Julie Galbo til avisen.

YLE og Berlingske har sammen arbejdet med informationer om Nordeas transaktioner, som medierne har fået adgang til fra den journalistiske organisation OCCRP.