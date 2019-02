Nordea-bestyrelse vil have mere i løn trods skuffende resultat

Bestyrelsen i banken Nordea foreslår til årets generalforsamling, at den skal have en lønforhøjelse.

Det til trods for at Nordea i 2018 for andet år i træk havde færre indtægter, hvilket ifølge direktør Casper von Koskull betød, at årsresultatet ikke var på det ønskede niveau.

Ønsket om en højere løn kan læses i indkaldelsen til generalforsamlingen i den skandinaviske bank. Her foreslås, at bestyrelsesformandens løn stiger med 1,8 procent til 300.000 euro.

Det vil give et honorar på omkring 2,24 millioner, hvis den udbetales i danske kroner.

Næstformandens honorar foreslås hævet med 2,6 procent til 145.000 euro. Det vil svare til 1,08 millioner kroner.

De resterende otte medlemmer af bestyrelsen står til en stigning på 3,3 procent, hvilket vil give 95.000 euro eller 709.000 danske kroner.

Nordea præsenterede i starten af februar sit facit for 2018. Der sagde Casper von Koskull:

- Resultatet for 2018 er dog ikke på det niveau, vi ønsker, og afspejler udfordringer på indtægtssiden.

Han spåede dog et bedre 2019. Det skal ske gennem lavere omkostninger gennem stordriftsfordele og en simplere forretning.

Nordeas generalforsamling afholdes 28. marts i Helsinki, hvor banken har hovedsæde.