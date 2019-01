Nissan-boss trækker sig efter anholdelse af tidligere topchef

Vicedirektør i bilkoncernen Nissan José Munoz har valgt at trække sig fra sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Han er dermed den første store profil, der forlader den japanske bilgigant i forbindelse med skandalen omkring tidligere topchef Carlos Ghosn.

Ghosn sidder varetægtsfængslet i Japan under anklager om bedrageri og skatteunddragelse.

Munoz har opsagt sin stilling, fordi virksomheden "er indblandet i sager, der har og vil fortsætte med at aflede dens fokus", skriver han i en meddelelse på det sociale medie LinkedIn.

Han henviser dermed netop til sagen mod Carlos Ghosn.

Den 64-årige Ghosn blev anholdt 19. november sammen med en anden topchef i Nissan, Greg Kelly.

Myndighederne mistænker de to for at have underrapporteret deres milliongager. Det skulle være sket for at slippe billigere i skat.

Det påståede bedrageri skal have stået på fra 2011 til 2015.

José Munoz valgte allerede for en uge siden at gå på orlov på grund af skandalen.

Han var en af de Nissan-direktører, som i medierne er blevet nævnt som en naturlig afløser for Carlos Ghosn.

Flere fremtrædende personer har forladt koncernen den seneste tid. Det er dog første gang, at en direktør nævner sagen mod Ghosn som den direkte årsag til opsigelsen.

José Munoz har været ansat hos Nissan i 14 år.