Ni fynske borgmestre bag historisk aftale: Fælles fynsk erhvervsindsats

Over middag tirsdag præsenterer ni fynske borgmestre en plan for en fælles fynsk erhvervsindsats for virksomhederne i alle øens kommuner undtaget Middelfart. Indsatsen skal samles for de ni kommuner i det nye Erhvervshus Fyn, som erstatter Væksthus Syddanmark fra årsskiftet. Planen sendes til godkendelse i de ni byråd.

20.000 fynske virksomheder får fremover ét sted at gå hen, når de søger vejledning og hjælp til udvikling, automatisering eller eksport.

Borgmestrene fra de ni fynske kommuner præsenterer tirsdag over middag en plan for en fælles fynsk erhvervsfremme, når de ved et pressemøde på Teknologisk Institut løfter sløret for en skelsættende plan for fælles erhvervsfremme for alle øens virksomheder - undtaget dem der bor i Middelfart Kommune, som ikke er del af planen.

Visionen er at samle erhvervsindsatsen på Fyn under samme tag i et nyt Erhvervshus Fyn, lyder det i en pressemeddelelse forud for mødet på Teknologisk Institut. Samtidig lukker Udvikling Fyn.

- Det bliver noget, andre kommer til at kigge på, fordi det er erhvervsfremme, der hænger sammen og høster synergierne - til fordel for erhvervslivet, lyder det ifølge pressemeddelelsen fra de ni fynske borgmestre i Borgmesterforum Fyn.

I det forum har borgmestrene givet hinanden håndslag på at samle erhvervsfremmeindsatsen i det nye Erhvervshus Fyn, som fra årsskiftet erstatter Væksthus Syddanmark.

I løbet af december skal de ni fynske byråd have sagen på dagsordenen og vedtage planen, før den er en realitet.