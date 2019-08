Ni firmaer under samme tag

Mix af kompetencer

Ingeniør Ensanullah Ekhlas, 29 år, og 42-årige Kasper Andersen, datalog fra København, flyttede ind med deres firma Unicontrol i april. Unicontrol udvikler navigationssystemer, der ved hjælp af software, gps og sensorer gør føreren af en gravemaskine i stand til at arbejde meget præcist.

- Vi boede i startupmiljøet i Forskerparken og ville gerne finde et sted, hvor vi kunne få adgang til mere rådgivning og sparring. Vi var i dialog med Odense Robotics, hvor de kendte til Johnny (Killerup, partner i Converzion - og daglig leder af iværksætterhuset, red.), så vi kom ind i et testforløb og nu har vi fået adgang til et godt netværk her i huset, siger Ensanullah Eklas.

- Vi er kommet ind i et hus, hvor der et godt mix af forskellige virksomheder og komptencer, så hvis vi skal bruge juridisk rådgivning eller et godt råd om teknologi eller skalering, så kan vi finde det her, siger Kasper Andersen.