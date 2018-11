Nemlig.com øger underskud under solid vækst

Nemlig.com sælger stadig mere. Men der bliver samtidig ansat og investeret i udvidelsen, og det er en af de tungtvejende grunde til, at selskabet stadig taber penge.

Det viser regnskabet for dagligvareleverandøren, der er offentliggjort onsdag.

- Vi har fortsat vores store investeringer i organisationen og står nu bedre rustet end nogensinde til at udleve vores vision om at skabe et bedre liv for danskerne.

- Vi har formået at udvikle vores forretning og blive mere effektive, så vi leverer et resultat på niveau med sidste år, til trods for at vi har budt 200 nye kolleger velkommen, skriver administrerende direktør Stefan Plenge i en pressemeddelelse.

I regnskabsåret, der sluttede med juli, steg omsætningen ifølge pressemeddelelsen med over 200 millioner kroner til 1,3 milliarder kroner.

Skeler man til regnskabet, har det øget bruttofortjenesten - salget minus udgifter til basale råvarer - til 174 millioner kroner fra 93 millioner kroner året før.

Der er dog brugt små 100 millioner kroner mere på løn og personale, da det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede er steget til 156 fra 103 året før.

Det er med til give et minus før skat på 80 millioner kroner mod et underskud på 64 millioner kroner på den post året før.

Ejerkredsen, der tæller Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, har dog stået klar med penge. Derfor lyder egenkapitalen på 87 millioner kroner efter et tilskud fra moderselskabet på 85 millioner kroner.

Når Nemlig.com skuer ud i fremtiden, forventes udviklingen i 2017/18 at fortsætte.

- Det høje og langsigtede investeringsniveau i alle dele af forretningen vil fortsætte til gavn for vores kunder, medarbejdere og ejere.

- Det forventes derfor, at den positive udvikling i omsætningen vil fortsætte, og at resultatet vil være negativt påvirket af de mange investeringer, skriver Nemlig.com i sit regnskab.