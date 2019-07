Nej, bionedbrydeligt plast forsvinder ikke af sig selv

Der er næsten altid et spørgsmål, som presser sig på, når samtalen kommer ind på plast. Og det er uanset, om jeg deltager i et arbejdsmøde eller er sammen med gode venner og familie. Er emballage i bionedbrydeligt plast godt for miljøet? Der findes desværre kun et svar. Og det er nej.

Svaret skuffer mange, som oprigtigt ønsker at gøre en positiv forskel i dagligdagen. Og det forstår jeg godt. Som privat forbruger deler jeg også denne skuffelse. For det ville da være fantastisk, hvis al plastemballage, der nogensinde kom på afveje og endte i naturen, hurtigt ville forsvinde af sig selv.

Det ville være et drømmescenarie. Hverken mere eller mindre. Og det er lige præcis, hvad det er. Som fagperson kan jeg nemlig slå fast, at plast ikke kan forsvinde af sig selv.

Jeg har stor forståelse for, at ideen om bionedbrydeligt plast er attraktiv og let at købe ind på. Ideen er vel tæt forbundet med den glade forbrugers eviggyldige drøm om det gode køb, der tilfredsstiller et behov og hverken efterlader sig spor eller har uønskede, negative konsekvenser.

For detailhandlen og fødevareindustrien handler drømmen nok mere om et konkurrencedygtigt emballeringsmateriale, som kan nedbryde sig selv efter endt brug, og dermed minimerer enhver risiko for at forurene miljøet.

Tænk, hvis ethvert fysisk vidnesbyrd fra vores kollektive overforbrug af plast ville forsvinde med et trylleslag. Puf. Uanset hvor godt det end måtte lyde, så er det ikke realistisk at tro, at emballage i bionedbrydeligt plast i sig selv er godt for miljøet.

Virkeligheden er, at bionedbrydeligt plast ikke passer ind i vores affaldssystem. Det danske affaldssystem er ikke indrettet til at håndtere kompostering og derfor kan ingen drage nytte af bionedbrydeligheden i et plastmateriale.

Bionedbrydeligt plast kan heller ikke genanvendes sammen med andre plasttyper, og den forurener madaffaldet. Derfor bør bionedbrydeligt plast ikke anvendes til emballage.

Jeg oplever en generel forvirring omkring fordele og ulemper ved anvendelse af bionedbrydeligt plast. Her er det vigtigt at skelne mellem produkter, der anvendes i private husholdninger, og produkter, der anvendes til branchespecifikke formål i for eksempel gartnerier. Mit fokus er emballage til private forbrugere og her hører bionedbrydeligt plast ikke hjemme.

Tilbage i maj måned skabte to britiske forskere fra Plymouth Universitet overskrifter i medierne, da de præsenterede resultatet af deres undersøgelse af bionedbrydeligt plast.

Forskerne havde sat sig for at undersøge, hvad der skete med forskellige typer af plastposer, herunder både komposterbare og bionedbrydelige plastposer, når de over tid blev udsat for tre forskellige naturlige miljøer.

Poserne blev derfor gravet ned i jorden, sunket ned i havet og smidt på jorden og udsat for naturligt vejr, vind og sollys. Resultatet viste, at de forskellige plastposer stadig var intakte efter 3 år og fortsat fint kunne anvendes som bæreposer. Mest opsigtsvækkende var dog, at den bionedbrydelige pose mod al forventning fortsat lignede en pose og kunne bære op til 2 kg dagligvarer.

I kølvandet på denne nyhed har eksperter fra University College i London rejst kritik af virksomheder, der sælger andre produkter som for eksempel øko-venligt bestik eller bleer, for ikke at informere forbrugerne om, at det kræver en industrielt kontrolleret proces med et cirka 60 grader varmt og fugtigt miljø for at nedbryde produkterne.

Med andre ord en proces, som trods de seneste dages tropetemperaturer herhjemme er umulig at genskabe i kompostbunken sammen med det øvrige bio- eller haveaffald.

Af samme årsag har flere eksperter også argumenteret for, at det er direkte misledende for forbrugerne, at virksomheder må markedsføre plastemballage som komposterbar eller bionedbrydelig, fordi langt det meste reelt ikke kan nedbrydes på naturlig vis og i virkeligheden risikerer at forurene miljøet mere.

Ifølge Dansk Affaldsforening står produkter som emballage, engangsbestik og kaffekapsler af biologisk nedbrydeligt plast på nej tak-listen.

Faktum er, at Danmark har problemer med at komme af med den bionedbrydelige plast, da få genanvendere ønsker at købe denne form for affald og anvende den i deres oparbejdsningsanlæg til bioaffald.

I Tyskland har de tilmed en affalds- og gødningslovgivning, der forbyder bionedbrydeligt plast i den biologiske affaldsbehandling. Anbefalingen herhjemme er derfor klar, bionedbrydeligt plast skal enten energiudnyttes, det vil sige brændes, eller også må der udvikles en ny genanvendelsesløsning for netop denne del, når den udsorteres sammen med øvrige plastemballager.

Det væsentlige er her, at der nok findes flere alternativer til traditionel plast, men at ingen af disse kan siges at være reelt bæredygtige, før de understøttes af en infrastruktur i samfundet, som kan være med til at sikre både produktion, indsamling og genanvendelse i stor skala.

Og det er langt fra tilfældet for bionedbrydeligt plast i dag.