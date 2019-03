Nationalbanken ser flere år med opsving i dansk økonomi

Politikerne skal holde ved reformsporet, men ikke investere i at øge væksten yderligere, mener Nationalbanken.

Udsigterne for dansk økonomi er fortsat gode, om end væksten kommer til at blive lidt mindre i de kommende år.

Det vurderer Nationalbanken i sin kvartalsvise prognose. Den måler Danmarks økonomiske sundhed.

- Dansk økonomi er i en højkonjunktur. Der er mangel på arbejdskraft i nogle sektorer, men lønningerne stiger fortsat kun behersket, siger Lars Rohde, direktør for Nationalbanken, i en pressemeddelelse.

- Fremgangen i økonomien skønnes at fortsætte i et lidt roligere tempo i de kommende år.

- Stærke økonomiske balancer giver begrundet håb om, at højkonjunkturen ikke følges af en dyb lavkonjunktur, som vi så det i 2000'erne, siger han.

Han opfordrer Folketinget til at holde fast i de reformer, der er gennemført de seneste år.

Folketinget har blandt andet gennemført aftaler om senere tilbagetrækning på arbejdsmarkedet.

Nationalbanken vurderer, at økonomien ikke har brug for, at der bliver ført en ekspansiv finanspolitik.

Det kan for eksempel være skattelettelser eller store offentlige investeringer.

I hårde tal venter Nationalbanken, at Danmarks økonomi vokser med 1,7 procent i 2019.

I 2020 ventes der ligeledes en vækst på 1,7 procent. I 2021 er der lagt op til en fremgang på 1,6 procent.