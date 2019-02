Næsten 1900 mistede jobbet i konkurser i januar

Konkurser har i januar kostet 1886 mennesker jobbet i Danmark. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Særligt en stor konkurs har betydet, at mere end 700 har tabt et fuldtidsjob. Danmarks Statistik nævner ikke, hvilken virksomhed der er tale om.

Det er en voldsom stigning fra de sidste mange måneder. Sidste gang der i nærheden af så mange mennesker, der mistede jobbet i konkurser på en måned, var i februar sidste år, hvor 1819 tabte sit fuldtidsjob.

Ifølge cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg er januar ikke en almindelig måned.

- Korrigeret for sæsonudsving var der i januar 670 konkurser, hvoraf de 183 var i aktive virksomheder. Det niveau svarer nogenlunde til gennemsnittet for 2018, siger han.

- Men konkursen i Fætter BR betød, at der var mange medarbejdere, der blev berørt af januars konkurser. I alt 1886 fuldtidsjobs blev berørt af januars konkurser, og man skal tilbage til 2012 for at finde så højt et tal for en enkelt måned.

I december kom det frem, at selskabet Top-Toy var krise og ansøgte om en rekonstruktion. Top-Toy stod bag legetøjskæderne BR og Toy"R"Us. Planen slog da fejl, da julesalget skuffede.

Derfor var der meget omtale, da hele selskabet måtte dreje nøglen om og i første omgang opsagde de ansatte i alle selskabets kæder.

Salling Group, der står bag stormagasinet Salling og dagligvarekæderne Føtex, Bilka og Netto, har købt licensen til BR-kæden samt varelageret.

Ifølge direktør Per Bank agter selskabet at åbne 25 selvstændige BR-butikker. Her vil 300 stillinger blive slået op, og direktøren har opfordret de tidligere BR-ansatte til at søge stillingerne.

Selv om den enkelte store konkurs støjer, er der ifølge Dansk Erhvervs økonom Kristian Skriver grund til bekymring.

- Der kan være tekniske årsager til at antallet af konkurser svinger fra måned til måned, eller en enkelt virksomhed kan have stor betydning for antallet af tabte job.

- Når det er sagt, så tyder de nye tal på, at vi ikke har haft en god start på 2019, når vi taler om konkurser, siger han.