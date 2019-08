Naboer bag fælles firma: Tocifret millionomsætning første år

De to nabovirksomheder Gibotech og Sanovo Technology har bygget bro og fælles virksomhed på Datavej, hvor de bor få meter fra hinanden. Sanovo Technology Robotics A/S er på vej mod en omsætning på 60 millioner kroner og beskæftiger snart 12 ansatte, der bygger robotanlæg til æggeindustrien.

- Vi begyndte med fire fælles medarbejdere fra os og Sanovo, som udgjorde kernen i selskabet, der bor her hos os i Gibotech. Siden har vi ansat flere til selskabet, som i dag tæller 10 ansatte, og yderligere to er på vej ind, siger Henrik Anker.

Selskabet ved navn Sanovo Technology Robotics blev etableret 1. oktober, så det første regnskab fra selskabet vil dække over nogle ekstra måneder for at passe ind i regnskabssæsonen. Det ændrer ikke ved, at selskabet er kommet rigtig godt i gang, lyder det fra Midskov, der har rollen som bestyrelsesformand i det nye fælles projekt, hvor Gibotech-direktør og hovedaktionær Henrik Anker besidder posten som adm. direktør.

Da de etablerede et fælles selskab sidste år i oktober var ambitionen at nå 300 millioner kroner i omsætning i løbet af få år, og allerede i det første år kommer Sanovo Technology og nabovirksomheden Gibotechs fælles firma godt i gang.

Sanovo har 60 års erfaring med maskiner og anlæg til håndtering af æg, der skal sorteres, pilles, koges eller slås ud. Et område, hvor den fynske virksomhed er verdensledende med 75 procent af markedet. Modsat har Gibotech tre årtiers erfaring med at konstruere og bygge hele automationsanlæg til industrien efter specifikke individuelle mål og krav.

Stor ny verden

- Der er virkelig nogle store virksomheder og en meget stor verden inden for æg, som vi ikke kendte til. Vi har leveret til fødevarebranchen, men aldrig til æggebranchen, hvor der er et meget stort automatiseringspotentiale, siger direktøren for det nystiftede selskab, som også glæder sig over at have fået en nye firma-storebror, som kan inspirere til forretningen Gibotech.

- Vi har fået en stor storebror, vi kan se op til, som er fem gange vores størrelse og har været i gang meget længere, end vi har. Vi kan lære meget af dem, siger Gibotech-direktøren.

De første 10 måneder i Sanovo Technology Robotics har allerede på millionomsætning og ordrer fra USA, Europa og senest Australien, hvor en kunde netop har bestilt et automationsanlæg. Det nye selskab udvikler og bygger end-of-lineanlæg til æggeindustrien, som måske har et eller flere anlæg fra storebror Sanovo stående, men fortsat mangler at automatisere processen før og efter æggehåndteringen.

- Så når æggene er blevet sorteret og vasket på de anlæg og maskiner, som Sanovo har leveret, så bygger vi i vores fælles firma det anlæg, som pakker produktet sammen i kasser og måske sørger for, at de bliver sendt videre ud på lageret eller leveret ud til kunden, siger Henrik Anker.