Mybanker om Thorborg: - Opgør med det traditionelle forhold mellem bank og kunde

Niels Thorborgs nye Facit Bank gør op med det traditionelle forhold, der i dag er mellem danske banker og deres kunder.

Det mener Marlene Nørgaard Carolus, direktør for Mybanker, som blandt andet lever af at skaffe nye banktilbud til kunder, der ønsker at skifte pengeinstitut.

- I den traditionelle bank drejer det sig om konsolidering i øjeblikket, og det giver mulighed for nye banker og nye initiativer, der er mere digitalt indrettede. Det virker som om, Niels Thorborg gør op med helkunderelationen, som de mere traditionelle banker arbejder i retning af. Han tager nogle af de produktområder, som banker eller andre udbydere tjener godt på og samler dem under én palette, og han har sin koncern ved siden af, som han kan bygge den nye bank op omkring, siger Marlene Nørgaard Carolus.

Netop det faktum - at Niels Thorborg har sin koncern - er en vigtig forudsætning for initiativet til den nye bank, mener direktøren om Facit Bank, der vil tilbyde kreditkort, opsparingskonti og forbrugslån.

- Thorborg har i forvejen masser af kunder registreret og masser af transaktioner, og vi vil formentlig se nogle af de kunder i hans nye bank også. Det vil være et naturligt, strategisk træk, og Niels Thorborg kan se mulighederne nu. Rentemarkederne er negative, og der er ikke noget, der tyder på, at det umiddelbart kommer til at se bedre ud, men havde han ikke haft en forbrugskoncern at bygge det op omkring, så havde han ikke gjort det, siger Marlene Nørgaard Carolus.