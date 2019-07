Molslinjens stort anlagte flytteprojekt følger planen

Om 15 måneder åbner Molslinjens nye terminal for enden af Østhavnsvej i den sydlige del af Aarhus Havn.

AARHUS: Fra oktober næste år vil Molslinjens op til 24 daglige afgange til og fra havnen i Aarhus anløbe det nye havneanlæg for enden af Østhavnsvej, og det betyder, at 1,3 mio. biler hver år flyttes væk fra trafikken på Kystvejen og til den sydlige del af havnen. Det storstilede flytteprojekt følger den plan, der er lagt. Trods mindre forsinkelser på grund af vejr og især vind er tidsplanen nu intakt og tilbage på sporet. Alle forsinkelser er dermed indhentet. - MT Højgaard er i fuld gang med deres del af det store projekt, der omfatter entreprisen med de nye kajanlæg, og alt forløber planmæssigt, fortæller Anne Zachariassen, der er teknisk chef på Aarhus Havn. Det er stadig uafklaret, hvem der kommer til at stå for de øvrige anlægsprojekter, men Molslinjen glæder sig over, at alt ser ud til at gå planmæssigt. - Vi glæder os meget til at se hele byggeriet rejse sig og se vores tanker og ideer om en helt ny terminal med de bedste faciliteter for de rejsende begynde at tage fysisk form, siger Carsten Jensen, administrerende direktør, Molslinjen og tilføjer: - Processen er meget spændende for os. Det er jo en mulighed for at samle alle vores erfaringer gennem mange års færgedrift i en helt ny terminal, som kommer til at betyde en klart forbedret rejseoplevelse for vores gæster. Og så vil placeringen jo rent faktisk også betyde en forkortet sejltid, fortæller Carsten Jensen.

Personbiler blandes med lastbiler Aarhus Havn står selv for opgaven med at gennemføre de opfattende omlægninger af vejnettet på havnen og herunder den strategisk vigtige vejtilførsel til den nye færgeterminal. - Lige nu planlægger vi det store vejarbejde sammen med Molslinjen og alle de andre brugere af den kommende vej. Der er mange aktører med ikke mindst lastbiler, der allerede i dag anvender den trafikerede vej, der fører ud til den nye terminal. Derfor har vi indledt et tæt samarbejde med rådgivningsvirksomheden Cowi, som blandt andet forsyner os med fremskrevne modeller for den trafik, der dagligt vil operere gennem det nye område, herunder de mange personbiler, der med den nye færgeterminal flere gange dagligt vil blive mikset med tung lastbiltrafik, oplyser Anne Zachariassen. Ombygningen af Østhavnsvej vil føre til en ny vej med to spor i hver retning, og vejen bliver udstyret med såkaldt intelligente lyskryds, som selv er i stand til at læse presset på trafikken i enten den ene eller den anden retning. Lyskrydsene vil desuden blive koblet sammen med Aarhus Kommunes nye trafikovervågningscentral. - Alene Molslinjen vil øge trafikken i området med 1,3 mio. biler årligt som følge af op mod 350 biler til og fra hver enkelt færgeafgang, påpeger Anne Zachariassen.

Ny plan for Sumatravej Trafikomlægningen omfatter desuden en ny plan for Sumatravej, som i dag løber ud i Østhavnsvej. Den flyttes til anløb på Oliehavnsvej for at sikre et bedre og mere trafiksikkert flow i området. - For os er det uhyre vigtigt, at vi holder fokus på trafiksikkerheden i området, for der er ingen tvivl om, at der vil blive tale om et massivt dagligt miks af lastbiler og personbiler gennem området, fastslår Anne Zachariassen. Arbejdet med omlægning af vejtrafikken vil begynde efter sommerferien i år. Indtil videre er der ifølge Aarhus Havn ingen planer om service fra Midttrafik til eventuelt gående passagerer, der sejler med Molslinjen. - Vi har mange gående passagerer, som bruger vores færger, og faciliteterne for netop de gående passagerer vil blive voldsomt forbedrede i den nye terminal. Derfor forventer vi også, at infrastrukturen til og fra området kommer til at afspejle de ambitioner, som vi sammen med Aarhus Kommune og Aarhus Havn er fælles om, siger Carsten Jensen, administrerende direktør Molslinjen.

Belægning færdig om et år Arbejdet med opfyldning ved den kommende terminal er afsluttet, og det omfattende arbejde med belægning af det store område skydes i gang i sidste kvartal i år. Arbejdet gennemføres i en række faser sammen med eksempelvis ny belysning, og det hele ventes færdigt op mod sommeren 2020. Molslinjens nuværende areal på den såkaldte Pier 3 overdrages til Aarhus Kommune i oktober 2020, og området skal efterfølgende udvikles i henhold til den samlede plan for Aarhus Havn. Det har tidligere været oplyst, at området i fremtiden vil komme til at rumme både erhverv og boliger, men detaljerne er endnu ikke på plads.

