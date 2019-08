Mørke skyer trækker sig sammen over dansk økonomi

Et større uvejr er under opsejling i den globale økonomi. Efterdønningerne vil også kunne mærkes i Danmark, men heldigvis står vi i dag stærkt rustet til at klare os igennem uroen, vurderer dagens klummeskriver.

Stemningen omkring den globale økonomi er blevet gradvist forværret gennem 2019. Det skyldes først og fremmest en stadig større politisk usikkerhed, som har reduceret virksomhedernes tro på fremtiden, og som samtidig har sænket humøret i husholdningerne. Og nu begynder denne usikkerhed at vise sig i de hårde økonomiske tal. I andet kvartal oplevede både Sverige og Storbritannien negativ vækst, og i Tyskland tales der nu åbent om, at landet er på vej ind i en økonomisk recession.

Og at den politiske usikkerhed har tordnet sig op i løbet af 2019 er næppe nogen underdrivelse. Handelskrigen mellem USA og Kina har nået nye højder efter den amerikanske præsident Donald Trump tidligere på måneden bekendtgjorde (selvfølgelig på Twitter), at stort set alle kinesiske varer, der bliver solgt på det amerikanske marked, vil blive pålagt told fra starten af næste måned. Selv om Trump efterfølgende trak lidt i land for at undgå, at de amerikanske forbrugere skal betale højere priser for kinesiske forbrugsvarer frem mod jul, så svarede Kinas regering øjeblikkeligt igen med en besked om, at de vil stoppe for købet af landbrugsvarer fra USA.

Det er imidlertid ikke kun handelskonflikten som skaber bekymringer. I Storbritannien styrer den nye premierminister Boris Johnson benhårdt mod, at landet ved udgangen af oktober forlader EU-samarbejdet - uanset om det bliver under ordnede forhold gennem en aftale med de øvrige EU-lande eller gennem en hård skilsmisse, selv om stort set alle økonomiske beregninger viser, at det vil blive særdeles omkostningsfuldt. Og som om det ikke var nok, så er der igen også politisk uro i Italien, hvor indenrigsminister Matteo Salvini nu helt åbenlyst går efter at vælte den regering han selv er en del af, i forsøget på at erobre premierministerposten.

Den kraftige politiske uro har ført til stor nervøsitet på de finansielle markeder. Det har navnlig været synligt på obligationsmarkederne, hvor renterne hen over sommeren er styrtdykket til niveauer, som de færreste troede muligt. Samtidig har det skabt store bevægelser på aktiemarkederne, hvor investorerne er fanget mellem frygten for lavere indtjening i virksomhederne på den ene side, og på den anden side store rentefald, som giver virksomhederne billigere finansieringsmuligheder og øger efterspørgslen efter aktier som investering.

Nøglen til at afværge, at den nuværende store usikkerhed giver sig udslag i en destruktiv selvopfyldende profeti, ligger hos politikkerne. For og fremmest er det helt afgørende, at der som minimum skabes en varig våbenhvile i handelskonflikten, så frygten for en yderligere eskalering kan nedtones. Det samme gælder for situationen omkring Storbritannien, hvor det også snart skal findes en løsning.

Men udover at bilægge stridigheder kan verdens politikere også gøre noget mere aktivt for at få den globale økonomi på fode igen. I mange lande, inklusiv herhjemme er der således et stort og kraftigt stigende ønske om at fremskynde den grønne omstilling. Det sker samtidig med, at finasieringsomkostningerne til at iværksætte nye grønne initiativer aldrig har været bedre. I både Tyskland og Danmark kan man udstede lange statsobligationer med en negativ renter, så målt ud fra det perspektiv

har det aldrig været billigere at finansiere den grønne omstilling. Større investeringer i grøn omstilling skaber øget økonomisk aktivitet, og kan dermed medvirke til at stabilisere økonomien i en periode, hvor de private virksomheder holder igen med investeringerne.

Den seneste tids store globale uro er nu også begyndt at påvirke dansk økonomi. De seneste års store fremgang i beskæftigelsen er de seneste par måneder bremset op, og forventningerne hos de danske industrivirksomheder er på det mest pessimistiske niveau siden slutningen af 2016. Det viser desværre med al tydelighed, at dansk økonomi er meget afhængig af hvad der sker i udlandet. Men den gode nyhed er dog, at dansk økonomi står godt rustet til at afværge den internationale afmatning. I både husholdningerne og virksomhederne er der store opsparede reserver, som vil kunne tages i brug hvis nedturen for alvor bider sig fast. På boligmarkedet er der ikke nogle store ubalancer, og stadig flere boligejere udnytter de kraftige rentefald til at vælge et fastforrentet lån, som beskyttelse mod fremtidige rentestigninger. Endelig er der de seneste år også sket en stor fremgang i dansk eksport af varer indenfor grøn teknologi og medicinalindustrien - produkter som traditionelt er nogle af de mindst følsomme over for ændringer i den globale markedsstemning.

Så selv om vi nok må indstille os på, at vi er på vej ind i en periode med lavere økonomisk vækst, så bliver det med stor sandsynlighed ikke nogen katastrofeopbremsning - hverken for dansk økonomi eller for Fyn.