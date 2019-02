Modulbyggeri skaber 312 studieboliger på mindre end et år

312 udenlandske studerende får nyt hjem i midtjysk modulbyggeri. Tiden fra spadestik til indflytning er mindre end et år. Illustration: Concept Living By ABC

ABC er mest kendt for sine pavilloner. Nye studieboliger er firmaets første permanente modulbyggede boliger.

ENGESVANG: For 15 år siden var det LM Glasfiber, som rullede vindmølle-vinger ud fra fabrikken i Engesvang. Nu er fabrikken i stedet indrettet til noget, der minder om Danmarks største tømrerværksted, og i dag er det præfabrikerede boliger, kontorer og pavilloner, som ruller ud på lastbiler fra matriklen. ABC Pavilloner har i sin 20-årige levetid været mest kendt for pavilloner - lige fra byggepladskontorer og mandskabsrum til kontorer, ekstra klasseværelser og genhusningsboliger. Ofte bliver pavillonerne anvendt som midlertidigt byggeri, mens man venter på, at den "rigtige" bygning står klar til indflytning. Men i efteråret 2017 stiftede man datterselskabet Concept Living by ABC, så nu er der også permanente boliger på paletten. Det første, store projekt er 312 nye studieboliger, som skal huse internationale studerende hos DTU i Lyngby, som overtog første etape med 144 boliger 11. januar i år, mens resten ventes færdige omkring 1. april.

ABC Pavilloner A/S ABC Pavilloner blev stiftet af Kjeld S. Facius i 1999. Dengang var han eneste mand i firmaet og stiftede med hjælp fra en lille friværdi i et sommerhus.Firmaet bygger og udlejer pavilloner, både enkeltstående pavilloner og moduler, som bygges sammen til mere klomplekst byggeri. De fleste pavilloner står som midlertidigt byggeri, for eksempel som byggepladskontorer, ekstra klasseværelser eller til genhusning i forbindelse med renovering. Boligselskaber i blandt andet Brabrand, Vejle, Skanderborg og Tingbjerg har benyttet sig af ABC Pavilloner.



I efteråret 2017 blev datterselskabet Concept Living by ABC stiftet. Her arbejder man i stedet på permanent byggeri, dog stadig baseret på præfabrikerede moduler. Studieboligerne i Lyngby er første storkunde.



Kjeld Facius er selvlært håndværker og har senere blandt andet læst til kloakmester, så han selv kunne renovere og montere pavilloner. I dag er han leder på fuld tid for 130 ansatte i Danmark og en helt ny LEAN-baseret fabrik i Baltikum.



Efter knopskydning på forskellige adresser i Grauballe flyttede ABC Pavilloner i 2017 til nabokommunen Ikast-Brande, nærmere bestemt i Engesvang, hvor LM Glasfiber tidligere havde produceret vindmøllevinger.



I januar i år offentliggjorde ABC Pavilloner sit årsregnskab for 2017/18. Det viste en bruttofortjeneste på 22 millioner kroner og et resultat før skat på en million. Resultatet afspejler omkostninger til flytningen til Engesvang og den meget forsigtige investeringsstrategi. Selskabet har en pæn egenkapital og slet ingen langfristet gæld.

Kjeld S. Facius har en imponerende energi. De første år arbejdede han alene som selvlært håndværker. I dag har han skabt job til 130 mennesker. Foto: Tobias Wilms/ABC Pavilloner

100 procent tilfreds kunde Direktør i DTU Boligfond Mikael Hyttel Thomsen er meget tilfreds med valget af præfabrikerede boliger. - Modulbyggeri er en meget effektiv måde at bygge. Mens de producerer boligerne i Engesvang, så bliver der arbejdet på at gøre fundamenterne klar her i Lyngby. Og tid er penge, siger han. De præfabrikerede boliger giver nogle helt særlige fordele, som rækker ud over tid og penge. - Vi ved, hvad kvaliteten er indvendigt, for vi kan gå rundt på fabrikken og se, hvad de har på hylderne og vælge det, der passer til vores behov. Samtidig kan vi være helt sikre på, at boligerne er fri for skimmelsvamp, fordi de er bygget færdige indendørs. Der er ganske enkelt garanti for, at der ikke kommer fugt ind i isoleringen, forklarer Mikael Hyttel Thomsen, som erklærer sig "100 procent tilfreds" med samarbejdet med Concept Living by ABC.

De små studieboliger har et netto-areal på blot 18 kvadratmeter. Til gengæld er der ikke mange i hovedstadsområdet, som kan bo i en spritny lejlighed for kun 4225 kroner i husleje. Illustration: Concept Living by ABC

Fix og færdig bolig Fabrikant Kjeld S. Facius er også glad og stolt over samarbejdet med DTU, som har aftaget de første af forhåbentligt mange nye præfabrikerede boliger. - Der er et stort marked for udlejning af midlertidige pavilloner. Men det er stadig forholdsvis nyt, at man opsætter præfabrikerede moduler til permanent byggeri. Det kræver noget overvindelse at få kunderne til at forstå, at præfabrikeret ikke betyder, at det bare er "en skurvogn". Det er faktisk godt og solidt byggeri, som lever op til alle bygningsreglementets regler, og ofte mere end det, siger Kjeld S. Facius. Han viser rundt i en demo-bolig, som er en to-værelses studiebolig på 44 brutto-kvadratmeter. Det er svært ikke at blive smittet af hans begejstring. Det ser virkelig flot ud, og man får lyst til at tænde de fine stearinlys og smide sig i sofaen med en god bog. - Det er min datter, som har indrettet den, siger fabrikanten og ser pavestolt ud - og med god grund. Hun har tydeligvis sans for det. Møblerne er flotte, men faktisk slet ikke så dyre, som de ser ud. - Vi har en erhvervsaftale med Jysk, så vi kan levere moduler, som ikke bare er færdigindrettede. Vi kan levere fuldt møblerede boliger, helt ned til knive og gafler i køkkenskuffen, fortæller Kjeld S. Facius.

DTU har valgt små etværelses studieboliger, men ABC har også denne to-værelsesmodel på cirka 40 kvadratmeter boligareal. Den vil kunne bygges, så huslejen på cirka 6500 kroner stadig kan betales af et ungt par på SU. Foto: Thomas Maxe

Nye seniorboliger på vej Ude i produktionshallen er tømrerne i gang med en stor pavillon, som er kommet retur efter at have aftjent sin værnepligt som midlertidigt kontor. Den får nyt liv som byggeklods i en kommende naturbørnehave i Østjylland. - Vi kan strippe pavillonerne fuldstændig, så der kun er hjørnerne tilbage. Og så genbruger vi så vidt muligt byggematerialerne til nye skillevægge, siger Kjeld S. Facius og peger på et brugt vægelement, som kun mangler en billig gipsplade og et par strøg fra en pensel for at være så god som ny. Der er mange ligheder mellem de midlertidige pavilloner og modulerne til permanent byggeri. Men det er stadig så nyt at bygge permanente boliger, at ABC-folkene gerne vil hente mere feedback, inden man begynder at masseproducere typehuse. Næste skridt bliver at opføre seks prøvelejligheder, herunder en seniorbolig. Det kommer til at foregå i et yderhjørne af virksomhedens egen grund i Engesvang - lige op til et boligkvarter på den anden side af hækken. - Vi råder over 144.000 kvadratmeter, og produktionshallerne fylder 20.000 kvadratmeter. Så meget kommer vi nok aldrig til at kunne udnytte, så Ikast-Brande Kommune var med på ideen og har været utroligt effektive med behandling af ny lokalplan, så vi må bygge boliger på 4.500 kvadratmeter af vores grund. Så kan vi leje de nye boliger ud med en særlig aftale om, at vi kan få lov at foretage nogle målinger og få noget feedback fra brugerne, siger Kjeld S. Facius, som håber, at det kan blive begyndelsen på et nyt eventyr.

Fuld damp fremad Eventyr har der været nogle stykker af, siden han for 20 år siden startede firmaet som eneste ansatte og til i dag, hvor han er chef for 130 medarbejdere. Det er ikke så svært at forstå, at det er gået fremad i rasende fart, hvis man har mødt den selvlærte håndværker, som ser byggemuligheder og ideer alle vegne og fortæller om sine tusinde ideer og drømme i et tempo, så man bliver helt svimmel. - Det har gået meget stærkt for os, så jeg regner ikke med, at vi sætter så meget nyt i gang i 2019, siger han og kigger over på sin marketingmedarbejder Edel Friis, som er stødt til i mødelokalet for at hjælpe med at finde nogle billeder. Hun kan ikke holde masken og slår en hjertelig latter op. - Et stille og roligt år? siger hun og kigger på chefen. Nej, den køber hun ikke. Og det gør journalisten sådan set heller ikke. Kjeld S. Facius har tydeligvis mere krudt, end han kunne nå at brænde af nytårsaften, så de 2000 indbyggere i Engesvang behøver ikke frygte, at der bliver stille i den gamle fabrikshal på Fundervej foreløbig. Tværtimod.