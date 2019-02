Mobiltelefoner og finanser er knaster for Sony

Den japanske elektronikgigant Sony har oplevet et fald i omsætningen i de første tre kvartaler af sit regnskabsår. Det på trods af, at det er gået solidt frem for computerspilsdivisionen.

Samlet har Sony omsat for 6538 milliarder yen - 391 milliarder kroner - i de første ni måneder af sit regnskabsår, et fald på 56 milliarder yen.

Den helt store succes i regnskabet er computerspilsdivisionen, hvor Sony sælger den meget populære spilkonsol Playstation samt tjenester og spil til denne.

Divisionen har øget sin omsætning i de første tre kvartaler med 314 milliarder yen til 1813 milliarder yen. Driftsoverskuddet i divisionen er øget betragteligt.

Driftsoverskuddet i spildivisionen er en afgørende faktor for, at Sony på trods af tilbagegangen i omsætning har øget sit driftsoverskud med omkring 15 procent til 812 milliarder yen.

Salget af musik har været nogenlunde stabilt i regnskabsåret indtil nu, mens det er gået en smule tilbage for filmdivisionen.

De store problemer for Sony ligger i divisionen for mobil kommunikation, der blandt andet står for salget af mobiltelefoner. Her er omsætningen gået tilbage med omkring en tredjedel til 388 milliarder yen.

Også divisionen for finansielle services har tabt omsætning sammenlignet med samme periode sidste år.