Misbrug af penge i Akademikernes A-kasse er politianmeldt

En undersøgelse viser, at der har været misbrug af medlemmernes penge i Akademikernes A-kasse.

Derfor er hændelsesforløbet nu blevet anmeldt til politiet. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

A-kassen har cirka 245.000 medlemmer. Det gør a-kassen til landets største for akademikere.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som har afsluttet undersøgelsen af forløbet. Undersøgelsen er udarbejdet med bistand fra Kammeradvokaten.

- Den netop afsluttede tilsynsundersøgelse viser, at der er grund til at rette kritik af, at den forhenværende administrerende direktør Michael Valentin har haft mulighed for at handle på eget initiativ og uden tilstrækkeligt ledelsestilsyn fra a-kassens bestyrelse og formand, står der i pressemeddelelsen.

STAR har meldt hændelsesforløbet til politiet.

Forhenværende administrerende direktør i a-kassen Michael Valentin blev fyret i september. Det gjorde han i første omgang uden nogen forklaring.

Efterfølgende er det kommet frem, at han blandt andet skal have modtaget dyre vinrejser fra a-kassens faste leverandør, Sigurd Müller Vinhandel.

Valentin erkender sjusk. Men han afviser, at der er foregået noget kriminelt.

A-kassen bliver i undersøgelsen også kritiseret for ikke at være konsekvent med regnskabs- og økonomistyringen.

Desuden har a-kassen været for tøvende med at give oplysninger om, hvorfor Michael Valentin blev fyret.

Det har været medvirkende til en sen afdækning af "alvorlige svigt i a-kassens administration".

I Akademikernes A-kasse tager de afgørelsen til efterretning. Undersøgelsen giver grundlag for at "optimere kontroller". Det skriver a-kassen i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gøre mit ypperste for at sikre, at det forløb, vi har set, aldrig må gentage sig i Akademikernes A-kasse, siger formand Thomas Damkjær Petersen i pressemeddelelsen.